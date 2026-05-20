Χωρίς τον Φέρμιν Λόπεθ, ο οποίος χειρουργήθηκε με επιτυχία μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Μπέτις, θα παραταχθεί η Ισπανία στο Μουντιάλ 2026.

Ο 23χρονος επιθετικός χαφ, ο οποίος 13 γκολ και 17 ασίστ φέτος με τους «μπλαουγκράνα», πανηγυρίζοντας την κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος όσο και του Σούπερ Καπ Ισπανίας, προοριζόταν για βασικός στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά είχε ραντεβού με την ατυχία.

Ο Φερμίν Λόπεθ τραυματίστηκε στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Μπέτις την περασμένη Κυριακή (17/5) και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση, με συνέπεια να πρέπει να μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες.

Εξέλιξη που δεν άρεσε, φυσικά, στον 23χρονο άσο, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε τα εξής…

«Η επέμβαση πήγε πολύ καλά και ήδη ανυπομονώ να επιστρέψω πιο δυνατός, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Η ζωή και το ποδόσφαιρο μπορεί να κάποια στιγμή να σου φερθούν σκληρά, όταν δεν το περιμένεις και δεν το αξίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να υποστηρίξω την εθνική ομάδα και τους συμπαίκτες μου από το σπίτι».