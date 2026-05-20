Νέα πολιτική θύελλα προκαλεί στην Τουρκία η δημόσια παρέμβαση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα.

Λίγες μέρες αφότου έγιναν γνωστές, σκέψεις του νυν αρχηγού Οζγκιούρ Οζέλ, περί εφεδρικού κόμματος, ο πρώην πρόεδρος του CHP κάλεσε το κόμμα του σε «κάθαρση», τονίζοντας ότι η πολιτική δεν μπορεί να συνδέεται με σκιές, καταγγελίες και ηθική φθορά. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η παρέμβασή του ήρθε σε μια περίοδο έντονης συζήτησης γύρω από τις εσωκομματικές ισορροπίες, τις δικαστικές εκκρεμότητες και τις αντιπαραθέσεις για την πορεία του CHP.

«Το CHP δεν μπορεί να γίνει καταφύγιο της ανομίας»

Στο μήνυμά του, ο Κιλιτσντάρογλου υποστήριξε ότι το CHP αποτελεί «ιερή παρακαταθήκη» και όχι απλή πολιτική κληρονομιά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ανάγκη εσωτερικού ελέγχου και πολιτικής αυτοκριτικής.

Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına… pic.twitter.com/LNuLp2AVHU — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2026

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο πρώην ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι η «σκιά του μεγάλου πλατάνου» δεν μπορεί να μετατραπεί σε καταφύγιο για «βρόμικη» πολιτική ή παράνομες πρακτικές, προσθέτοντας ότι το κόμμα πρέπει, όταν χρειάζεται, να γνωρίζει πώς να κάνει την εσωτερική του κάθαρση.

Η φράση αυτή ερμηνεύθηκε από πολιτικούς αναλυτές και τουρκικά ΜΜΕ ως ευθεία παρέμβαση στις εσωτερικές διεργασίες του CHP, αλλά και ως μήνυμα προς την τωρινή ηγεσία του κόμματος.

«Δεν με λυγίζουν απειλές και συκοφαντίες»

Ο Κιλιτσντάρογλου εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην υποχωρήσει από τη γραμμή του, δηλώνοντας ότι δεν διαπραγματεύεται τα συμφέροντα του κόμματος και της χώρας για προσωπική πολιτική επιβίωση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απάντησε και σε όσους, όπως είπε, περιμένουν από εκείνον να σιωπήσει ή να αλλάξει στάση, σημειώνοντας ότι «οι συκοφαντίες και οι απειλές» δεν τον επηρεάζουν.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία στο εσωτερικό του CHP εξακολουθούν να υπάρχουν συζητήσεις για την ηγεσία, την πολιτική στρατηγική και τις επιπτώσεις των δικαστικών εξελίξεων που αφορούν το κόμμα.

Ψυχρολουσία στα social media

Η ανάρτηση του Κιλιτσντάρογλου προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τη Sözcü, το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε περίπου μία ώρα πάνω από 300.000 προβολές και περισσότερα από 3.000 σχόλια.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η πλειονότητα των σχολίων ήταν επικριτική απέναντι στον πρώην πρόεδρο του CHP, με χρήστες να του ζητούν να αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική ή να τον κατηγορούν ότι με τις παρεμβάσεις του προκαλεί ζημιά στο κόμμα.

Το φόντο της σύγκρουσης στο CHP

Η νέα παρέμβαση Κιλιτσντάρογλου δεν εμφανίζεται σε πολιτικό κενό. Στην Τουρκία παραμένουν ανοιχτές οι συζητήσεις για τη λεγόμενη υπόθεση «mutlak butlan», δηλαδή τις νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με το συνέδριο του CHP και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο κόμμα.

#SONDAKİKA | Ali Mahir Başarır, "CHP arınmalıdır" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi!



🗣️ "Ben Butlan kararıyla AKP'nin siparişiyle CHP koltuğuna oturmam demek istediğini görüyorum" https://t.co/gOeDGBHDa0 pic.twitter.com/Xms9ECbylm — Halk TV (@halktvcomtr) May 20, 2026

Τουρκικά μέσα συνδέουν τη δήλωση του πρώην προέδρου με το ευρύτερο κλίμα εσωστρέφειας στην αντιπολίτευση, αλλά και με τις καταγγελίες περί διαφθοράς που έχουν τροφοδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση.

Πολιτικό μήνυμα ή εσωκομματική πρόκληση;

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν η παρέμβαση Κιλιτσντάρογλου αποτελεί απλώς μια ηθικοπολιτική τοποθέτηση ή την αρχή μιας νέας εσωκομματικής αναμέτρησης στο CHP.

Η επιλογή του να μιλήσει για «κάθαρση», «εσωτερική λογοδοσία» και «καθαρή πολιτική» δίνει τροφή σε σενάρια για βαθύτερη ρήξη με τη σημερινή κομματική γραμμή. Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις στα social media δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος της βάσης του CHP αντιμετωπίζει με καχυποψία την επιστροφή του Κιλιτσντάρογλου στο προσκήνιο.

Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβασή του άνοιξε νέο μέτωπο στην τουρκική αντιπολίτευση και αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό του κόμματος τις επόμενες ημέρες.