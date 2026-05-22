Ο ΣΚΑΙ με μία λεπτομερή ανακοίνωση έκανε γνωστό πως ο νέος Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου είναι ο Άγγελος Πετρόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ:

Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Άγγελο Πετρόπουλο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου. Ο Άγγελος Πετρόπουλος είναι δημοσιογράφος και στέλεχος με πολυετή

εμπειρία στην τηλεοπτική ενημέρωση, τα ψηφιακά μέσα και την ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων: το NBC News, το CBS News / 60 Minutes, το VICE και οι New York Times, για τους οποίους κάλυψε μεγάλες διεθνείς κρίσεις και έκανε έρευνες που τιμήθηκαν με διεθνή βραβεία.



Στην Ελλάδα έχει αναλάβει επιτελικές θέσεις σε τηλεοπτικούς και ψηφιακούς οργανισμούς, ξεκινώντας την καριέρα του από την εκπομπή “Οι Φάκελοι”. Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης που αναλαμβάνει άμεσα, ο Άγγελος Πετρόπουλος με την πείρα, την κατάρτιση και

την τεχνογνωσία του, θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην αναγκαία αναβάθμιση και αξιοποίηση του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ενημερωτικού προγράμματος του ΣΚΑΪ στο νέο ψηφιακό περιβάλλον με την αμεσότητα και την αξιοπιστία που εγγυώνται οι δημοσιογράφοι του Ομίλου.



Ο Φώτης Καφαράκης παραμένει Αναπληρωτής Διευθυντής Ειδήσεων στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο skai.gr, ο Κωστής Τσιακανίκας Διευθυντής Ενημερωτικών εκπομπών της τηλεόρασης και ο Βασίλης Χιώτης Διευθυντής του ΣΚΑΪ 100,3.



Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εύχεται στον Άγγελο Πετρόπουλο καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!