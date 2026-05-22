Η φωτογραφία από την τουρκική άσκηση Efes – 2026, η οποία δημοσιεύθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και εμφάνισε το ελληνικό νησί της Λήμνου ως αποβατικό στόχο στα επιχειρησιακά πλάνα της Άγκυρας, προκάλεσε αντίδραση της Αθήνας.

Ο Αρχηγός ΓΕΑ Δημοσθένης Γρηγοριάδης, μιλώντας στο STAR Κεντρικής Ελλάδας, πήρε σαφή θέση για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας την ελληνική ετοιμότητα και αποδομώντας παράλληλα την έντονη παραφιλολογία των τελευταίων ημερών σχετικά με τη μετακίνηση αμυντικών συστημάτων στα νησιά.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη επαφή με τους… Τούρκους συναδέλφους. Αυτοί δεν το θέλουνε. Μάλιστα είδα και ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε και δείχνει τους Τούρκους πιλότους να κάνουν ενημέρωση αποστολής και να έχουνε στην οθόνη τη φωτογραφία της Λήμνου. Αυτό είναι απαράδεκτο και φυσικά εγώ δεν θα βγάλω μια αντίστοιχη φωτογραφία… να κάνω το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι… χαμηλού επιπέδου. Πολύ χαμηλού επιπέδου.

Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes

Για μια σύμμαχη χώρα, να το πάμε και διαφορετικά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας, συμπληρώνοντας με νόημα: «Εγώ το λέω και όπου βρεθώ, ότι εμείς τα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε πάντα εκεί. Πάντα επίκαιροι και πάντα ένα βήμα μπροστά».

Τι ισχύει με τα Patriot και τα Mirage 2000-5 στην Κάρπαθο

Απαντώντας στις πληροφορίες περί απόσυρσης των αντιαεροπορικών συστημάτων από την Κάρπαθο και αντικατάστασής τους από μαχητικά αεροσκάφη, ο Αρχηγός ΓΕΑ ξεκαθάρισε ότι η ελληνική αεράμυνα δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή στην περιοχή.

«Σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή ή εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γι’ αυτό λοιπόν, τα Πάτριοτ είναι στην Κάρπαθο, τα Μιράζ 2000-5 δεν γνωρίζω» ανέφερε ο αντιπτέραρχος.

Ο ίδιος εξήγησε τον θεσμικό του ρόλο, σημειώνοντας: «Αν μου δοθεί κάποια τέτοια εντολή… Εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο, ναι, δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Μπορώ να εισηγηθώ, μπορώ να πω κάποια πράγματα εφόσον ερωτηθώ, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχει το επίπεδο του ΓΕΕΘΑ, που αυτό θα μας δώσει κατευθυντήριες οδηγίες, και η πολιτική ηγεσία».

Θέλοντας μάλιστα να κλείσει οριστικά τη σχετική παραφιλολογία, διερωτήθηκε: «Εσείς βλέπετε να έχουν πάει Μιράζ στην Κάρπαθο ή να έχει φύγει το Πάτριοτ; Θα το βλέπαμε στα κανάλια με βίντεο ότι φεύγουν τα Πάτριοτ. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο».

Αναφορικά με τη γενικότερη παρουσία των συστημάτων αυτών στη Μέση Ανατολή, συμπλήρωσε: «Κατά αρχάς, κάποια στιγμή αυτά τα συστήματα πήγαν εκεί για την αντιμετώπιση του Ιράν, αν θα ρίξει κάποια βλήματα. Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει κάποια κίνηση, να το πω έτσι, εκεί κάτω στον Περσικό Κόλπο. Τα συστήματα κάποια στιγμή θα πρέπει να γυρίσουν στη θέση τους. Τώρα, το πότε και λοιπά, θα μας το πούνε. Υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική, με την κατάσταση, και θα μας δώσει το ΓΕΕΘΑ την οδηγία “πάρ’ τα συστήματα από εκεί” ή “άστα εκεί”».

Η ποιοτική υπεροχή στο Αιγαίο και η ασπίδα στην Κύπρο

Στο πεδίο των εξοπλισμών και της αποτρεπτικής ισχύος, ο Δημοσθένης Γρηγοριάδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική υπεροχή της χώρας έναντι των μελλοντικών τουρκικών αγορών, όπως τα αεροσκάφη Eurofighter.

«Πέρα από τα νούμερά μας, που είναι πάρα πολύ κοντά, η Αεροπορία έχει την υπεροχή αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε καλύτερα συστήματα. Δεν θα μιλήσω για το ανθρώπινο δυναμικό, αυτό αποδεικνύεται κατά τη συμμετοχή μας και σε νατοϊκές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις. Δεν υποτιμώ κανέναν αντίπαλο, παρόλα αυτά ο αντίπαλος πρέπει να σκεφτεί, όχι δύο φορές, πολύ περισσότερες φορές, αν τολμήσει να κάνει κάτι. Η δύναμη πυρός που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία αυτή τη στιγμή είναι τέτοια που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας» τόνισε.

«Όπως είπα και στα νούμερα, είμαστε πάρα πολύ κοντά, στην Ευρώπη είμαστε η δεύτερη αεροπορία, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλά συστήματα και πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, όχι μόνο στα αεροσκάφη, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι τα συντηρούν. Και αποδείχτηκε και στα αντιαεροπορικά ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί, δηλαδή τρία στα τρία, θα το πω έτσι απλά, με τρία βλήματα ρίξαμε τρεις στόχους. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι, παρακολουθούμε και τις μελλοντικές προμήθειες της γείτονος χώρας. Ξέρουμε το αεροπλάνο το οποίο θα πάρουν, το Eurofighter, πολλά χρόνια τώρα, αλλά όπως είπα, δεν πρέπει να τολμήσουν να κάνουν κάτι».

Παράλληλα, ο Αρχηγός ΓΕΑ κατέστησε σαφές ότι η Κύπρος συνιστά αδιαπραγμάτευτο πυλώνα του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως υπογράμμισε, η επιχειρησιακή συνδρομή της Ελλάδας για την προστασία της Κύπρου είναι δεδομένη και άμεση, καθώς η αεροπορική ισχύς και η εθνική στρατηγική αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο.