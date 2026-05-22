Την έντονη αντίδραση του Παύλου Κοντογιαννίδη προκάλεσε η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, αναφορικά με την πατρότητα των πολιτικών συνθημάτων του νέου της φορέα.

Ο ηθοποιός και πρόεδρος του «Κινήματος Φτωχών Ελλάδος» δημοσιοποίησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.

Όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno, ο Παύλος Κοντογιαννίδης υποστηρίζει ότι το κεντρικό σύνθημα του δικού του πολιτικού σχήματος αντιγράφηκε πλήρως, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«κλέψανε από εμάς ότι είχαμε σκεφτεί για το δικό μας κόμμα, το Κίνημα των Φτωχών»

Προχωρώντας σε άμεση σύγκριση των δύο πολιτικών διακηρύξεων, ο καλλιτέχνης παρέθεσε τη δική του ιδεολογική πλατφόρμα σε αντιδιαστολή με τις εξαγγελίες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας:

«Σήμερα μάθαμε ότι ο βασικός πυλώνας είναι “η κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία”. Ο βασικός πυλώνας του κινήματος του δικού μας, του κινήματος Φτωχών Ελλάδος που πήρε μέρος σε τρεις εκλογές, είναι “ο άνθρωπος με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο και ο αδικημένος με τον αδικημένο για τον αδικημένο”. Τα συμπεράσματα δικά σας»

Οι καταγγελίες για τους σπόνσορες και η επόμενη εκλογική μάχη

Η τοποθέτηση του επικεφαλής του «Κινήματος Φτωχών Ελλάδος» επεκτάθηκε και στον τρόπο προβολής των πολιτικών κομμάτων, αφήνοντας αιχμές για την οικονομική στήριξη των νέων σχηματισμών.

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν επιθυμεί προσωπική δικαστική ή άλλη αντιδικία με τη Μαρία Καρυστιανού, ωστόσο επέμεινε στο ζήτημα της οικειοποίησης της πολιτικής του φιλοσοφίας, υπογραμμίζοντας:

«Το ότι κλέβουν την διακήρυξη μας οι πάντες, αλλά δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δύναμη με διάφορους σπόνσορες, να έχουμε μια πολύ πιο ισχυρή εικόνα, παρά την εικόνα που βγαίνει μέσα από το site του Κινήματος, σας προκαλώ μπείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη και μέσα από το διαδίκτυο. Κάποτε ίσως και εμείς αποκτήσουμε δύναμη. Προς το παρόν κλέβουν τις ιδέες και τη φιλοσοφία μας»

Ολοκληρώνοντας το διαδικτυακό του μήνυμα, ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να συνεχίσει την πολιτική του δραστηριότητα, καταλήγοντας με τη διαβεβαίωση: «Το κίνημα θα είναι παρόν και σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν».