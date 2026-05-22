Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στην τελική της ευθεία και οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» φρόντισαν να δώσουν από νωρίς το δικό τους στίγμα.

Από τις μεσημβρινές ώρες, χιλιάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα, τραγούδια και κασκόλ στα χρώματα της ομάδας. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με την αισιοδοξία για πρόκριση στον τελικό της EuroLeague να κυριαρχεί στις τάξεις των φιλάθλων. Λίγο αργότερα, ξεκίνησε η οργανωμένη μηχανοκίνητη πορεία με προορισμό το T-Center, όπου θα διεξαχθεί η μεγάλη αναμέτρηση. Δεκάδες μηχανές και οχήματα σχημάτισαν μια μεγάλη «ερυθρόλευκη» αυτοκινητοπομπή, η οποία κατευθύνθηκε προς το Ολυμπιακό Συγκρότημα υπό την επίβλεψη των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου, προσφέροντας ισχυρή υποστήριξη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

