Στην εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποφυγή ατυχημάτων στους δρόμους.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου στο Action24, τόνισε ότι τα πλαστά ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας, που σύμφωνα με καταγγελίες χρησιμοποιούν ανήλικοι, πλέον δεν θεωρούνται αντίγραφα ταυτότητας.

«Για την πιστοποίηση της ηλικίας χρησιμοποιείται το kids wallet και μια διαδικασία η οποία για την ώρα δεν μπορεί να παρακαμφθεί».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο η ίδια εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί και για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, ο υπουργός ανέφερε πως αυτός είναι ο βασικός στόχος. «Αυτό ακριβώς συζητήσαμε με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το υπουργείο Μεταφορών».

«Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας θα χρησιμοποιηθεί και στα social media. Ήδη ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας χρησιμοποιείται για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, κι αυτός θα χρησιμοποιηθεί για τα πατίνια».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών «θα πρέπει να σκανάρουν την ηλικία και, εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια».