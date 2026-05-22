Νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δείχνει τη μητέρα και τον πατριό των δύο ανήλικων παιδιών, λίγες ημέρες πριν τα εγκαταλείψουν, να βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη δασική περιοχή στην Πορτογαλία, όπου και άφησαν τα παιδιά μόνα τους στην ερημιά.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται η 41χρονη μητέρα και ο 55χρονος πατριός των παιδιών, οι οποίοι συνελήφθησαν στην πόλη Φάτιμα, μετά τον εντοπισμό των ανηλίκων.

Το πιο πρόσφατο στοιχείο της υπόθεσης είναι το βίντεο που ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα και δείχνει το ζευγάρι και τα παιδιά σε πρατήριο καυσίμων στη Miranda do Douro, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία.

Στο υλικό διακρίνεται ο 55χρονος να οδηγεί το αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα και τα δύο παιδιά φαίνονται μέσα στο όχημα λίγο πριν σταθμεύσουν στο πρατήριο. Τα παιδιά κινούνται στο πίσω κάθισμα, σε στιγμές που καταγράφονται λίγες ημέρες πριν από τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, το βίντεο έχει ημερομηνία 11 Μαΐου και θεωρείται κρίσιμο για τη διαλεύκανση της διαδρομής της οικογένειας από τη Γαλλία έως την Πορτογαλία.

Η μητέρα και ο πατριός συνελήφθησαν σε καφέ στην πόλη Φάτιμα, με τις Αρχές να τους αποδίδουν κατηγορίες για κακοποίηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και εγκατάλειψη.

«Ο γιος μου βρήκε τα παιδιά στον δρόμο. Δεν καταλαβαίναμε τι έλεγαν γιατί μιλούσαν γαλλικά», είχε αναφέρει η 76χρονη Εουτζένια Κουίντας, η γυναίκα που φρόντισε τα παιδιά μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Η οικογένεια κάλεσε γιατρό που γνώριζε γαλλικά, ώστε να επικοινωνήσει με τα παιδιά. Σύμφωνα με όσα είπαν τα αγόρια, η μητέρα τους, τους έδεσε τα μάτια, τους είπε να ψάξουν για ένα κρυμμένο παιχνίδι και τα άφησε σε δασώδη περιοχή.

«Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του, το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί», περιέγραψε η γυναίκα.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση τόσο από τις πορτογαλικές όσο και από τις γαλλικές αρχές, ενώ τα δύο παιδιά έχουν ήδη τεθεί υπό προστατευτική φροντίδα και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους, σύμφωνα με την Daily Mail.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι πιθανές ψυχολογικές επιπτώσεις στα ανήλικα, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια τραύματα από το περιστατικό.