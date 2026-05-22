Η προοπτική μιας συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, παραμένει αβέβαιη, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί διεθνή ανησυχία, το Άμπου Ντάμπι εκφράζει φόβους για νέα κλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ουσιαστική λύση και όχι μια προσωρινή εκεχειρία που θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης.

Ο Ανουάρ Γκάργκας, σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, μιλώντας στη διάσκεψη ασφαλείας Globsec στην Πράγα, εκτίμησε ότι οι πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη που θα οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι «50-50».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ιρανική πλευρά, σημειώνοντας ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «έχασαν πολλές ευκαιρίες τις τελευταίες ημέρες λόγω της τάσης τους να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους». Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «Ελπίζω να μην το ξανακάνουν αυτή τη φορά».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον Γκάργκας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία διαθέτουν σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα και φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, αποτέλεσαν στόχο περίπου 3.300 drones και πυραύλων. Όπως υποστήριξε, μόλις το 4% αυτών κατάφερε να πλήξει τον στόχο του.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο αξιωματούχος των ΗΑΕ τόνισε ότι η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός, από την οποία, σε περίοδο ειρήνης, διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, πρέπει να επανέλθει σε κανονική λειτουργία μετά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ιράν.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. «Δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις που να αποσκοπούν αποκλειστικά στη σύναψη εκεχειρίας και στη σπορά μιας νέας σύγκρουσης στο μέλλον», είπε, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ ως μια «διεθνής πλωτή οδός».

Ο Γκάργκας στάθηκε και στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, την ώρα που οι αμερικανικές διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον κίνδυνο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Όπως δήλωσε, «Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ήταν η δεύτερη ή τρίτη ανησυχία μας, τώρα είναι η πρώτη μας ανησυχία».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η συμπεριφορά της Τεχεράνης έχει ενισχύσει τους φόβους στην περιοχή, λέγοντας: «Βλέπουμε ότι το Ιράν είναι ικανό να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε όπλο διαθέτει, αυτό έχουμε μάθει».