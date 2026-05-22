Αναστάτωση επικράτησε στο Θησείο λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, καθώς αρκετοί Τούρκοι φίλαθλοι διαπίστωσαν ότι δεν είχαν ακόμη παραλάβει τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν εξοφλήσει κανονικά.

Οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας είχαν συγκεντρωθεί στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, από όπου επρόκειτο να μεταφερθούν οργανωμένα προς το ΟΑΚΑ. Ωστόσο, η απουσία του απαραίτητου QR code για μέρος των φιλάθλων δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα εισόδου τους στο γήπεδο και προκάλεσε καθυστερήσεις στη διαδικασία μετακίνησης.

Προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία και να συνεχιστεί ομαλά η μεταφορά των φιλάθλων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην καταγραφή των στοιχείων των συγκεκριμένων οπαδών σε ειδική λίστα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τους επετράπη να επιβιβαστούν στους συρμούς του ΗΣΑΠ με κατεύθυνση το Telekom Center Athens, όπου διεξάγεται το Final Four.

Το ζήτημα των εισιτηρίων απασχόλησε έντονα τους διοργανωτές κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ανάλογες περιπτώσεις είχαν καταγραφεί νωρίτερα και σε φιλάθλους του Ολυμπιακού. Η EuroLeague βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες πλευρές, επιδιώκοντας να διευθετήσει κάθε εκκρεμότητα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Παρά την αναστάτωση, οι μετακινήσεις των φιλάθλων συνεχίζονται κανονικά υπό την επίβλεψη των αρχών ασφαλείας, με στόχο η προσέλευση στο γήπεδο να ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω προβλήματα λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου αγώνα.