Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης μετά τον εντοπισμό της σορού του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο στα Χανιά.

Το άψυχο σώμα του νεαρού γιατρού εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δύσβατη περιοχή στον Αποκόρωνα Χανίων, κοντά στον Τζιτζιφέ, από έναν κτηνοτρόφο που βρισκόταν στο σημείο με το κοπάδι του, σύμφωνα με το creta24.gr

Ο άνθρωπος που έκανε τη μακάβρια ανακάλυψη περιέγραψε με εμφανή συγκίνηση τις στιγμές που βίωσε, τονίζοντας πως αρχικά είδε ένα παπούτσι μέσα στη βλάστηση και στη συνέχεια κατάλαβε πως επρόκειτο για νεκρό άνθρωπο.

«Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και κατάλαβα ότι είναι κάποιος πεθαμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η περιοχή όπου βρέθηκε η σορός είναι εξαιρετικά δύσβατη, με πυκνή βλάστηση και περιορισμένη πρόσβαση. Όπως είπε, το μονοπάτι που οδηγεί στο σημείο σταματά σε κάποιο σημείο και από εκεί και πέρα η διέλευση γίνεται μέσα από χόρτα και δύσκολο έδαφος.

Ο κτηνοτρόφος εξήγησε ακόμη ότι απομακρύνθηκε αμέσως από το σημείο, παίρνοντας μαζί του τα πρόβατα, ενώ επειδή δεν είχε κινητό τηλέφωνο, επέστρεψε στο σπίτι του για να ειδοποιήσει τις αρχές μέσω φίλων του.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, ανέφερε πως δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει όσα αντίκρισε.

«Στενοχωρήθηκα πολύ με αυτό το πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα», δήλωσε.

Η σορός του 33χρονου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και πλέον οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του νεαρού γιατρού.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την Κρήτη από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου, με τις έρευνες να διαρκούν μήνες μέχρι τον τραγικό εντοπισμό του.