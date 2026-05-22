Ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Αφρική προειδοποιεί μέσω του Reuters ότι θα ήταν ολέθριο λάθος να υποτιμηθεί το ξέσπασμα του Έμπολα. Ένα μόνο κρούσμα αρκεί για τη ραγδαία διάδοση του ιού πέραν της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντα.



«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, (για) το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι σε συνέντευξη που παραχώρησε από την έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη.



«Επομένως θα τους ενθάρρυνα πραγματικά όλους, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, μπορούμε να το θέσουμε αυτό το πράγμα υπό έλεγχο», σημείωσε.



Επίσης πρόσθεσε ότι το ξέσπασμα του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συγκέντρωσε σχετικά λιγότερη παγκόσμια προσοχή σε σύγκριση με το ξέσπασμα αυτόν τον μήνα χανταϊού, εστία του οποίου εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο με επιβαίνοντες από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δυνάμεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.