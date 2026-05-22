Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή δεύτερο μέρος μέχρι πρότινος απόρρητων αρχείων που αφορούν καταγγελλόμενες θεάσεις UFO, περιλαμβάνοντας αναφορές ανθρώπων που έκαναν λόγο για ανεξήγητες πράσινες σφαίρες, δίσκους και πύρινες μπάλες στον ουρανό.

Η αποδέσμευση των εγγράφων έγινε έπειτα από εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το πρώτο μέρος αρχείων είχε δημοσιοποιηθεί στις 8 Μαΐου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πιο πρόσφατος Αμερικανός πρόεδρος που προχωρά στη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αναφορών σχετικά με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, σε μια διαδικασία αποκαλύψεων που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε ότι τα έγγραφα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που σχετίζονται με όσα επισήμως χαρακτηρίζονται ως «ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα» είχαν επί σειρά ετών τροφοδοτήσει έντονες εικασίες και θεωρίες. «Ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα ίδια του τα μάτια», δήλωσε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του.

Ένα από τα 222 αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή περιλαμβάνει 116 σελίδες τεκμηρίωσης σχετικά με μια σειρά αναφερόμενων θεάσεων και ερευνών σε άκρως απόρρητη εγκατάσταση στη Σάντια του Νέου Μεξικού, κατά την περίοδο από το 1948 έως το 1950.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, «ο συγκεκριμένος φάκελος περιλαμβάνει 209 θεάσεις “πράσινων σφαιρών”, “δίσκων” και “πύρινων μπαλών” που αναφέρθηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση».

Ειδικοί που εξέτασαν το πρώτο μέρος αρχείων ανέφεραν ότι τα νέα βίντεο αφορούσαν ήδη γνωστές θεάσεις, χωρίς ωστόσο να παρέχουν οριστικές αποδείξεις για εξωγήινη τεχνολογία ή εξωγήινη ζωή.