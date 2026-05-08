Νέα δεδομένα γύρω από τα UFO και τα λεγόμενα UAP (Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα) έρχονται στο φως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης δόσης αμερικανικών κυβερνητικών αρχείων με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα περιλαμβάνουν εκατοντάδες σελίδες με αναφορές, στρατιωτικά βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις που εκτείνονται χρονικά από τη δεκαετία του 1940 μέχρι σήμερα, ενώ ανάμεσα στα περιστατικά υπάρχουν και καταγραφές που σχετίζονται με την Ελλάδα και το Αιγαίο.

Η δήλωση Τραμπ για τα UFO

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δημοσιοποίηση των αρχείων μέσω ανάρτησής του, υποστηρίζοντας ότι υλοποιεί την προεκλογική του δέσμευση για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα UFO και τα UAP.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Πολέμου έχει δημοσιεύσει την πρώτη δόση των αρχείων UFO/UAP στο κοινό για έλεγχο και μελέτη».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: “Τι στο διάολο συμβαίνει;”»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι προηγούμενες κυβερνήσεις απέφευγαν να δώσουν στη δημοσιότητα αντίστοιχο υλικό, κάνοντας λόγο για μία «νέα εποχή διαφάνειας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Πολέμου έχει δημοσιεύσει την πρώτη δόση των αρχείων UFO/UAP, για έλεγχο και μελέτη. Σε μια προσπάθεια για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη Διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Ενώ οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν είχαν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα Έγγραφα και Βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;» Καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ war.gov/UFO».