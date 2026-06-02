Ο Κάθετος Διάδρομος και το σχέδιο για ανάπτυξη δεύτερου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, με την ονομασία Θράκη FSRU, βρίσκονται στο επίκεντρο στα «Ποσειδώνια 2026».

Η μεγάλη διεθνής ναυτιλιακή έκθεση που διοργανώνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο Athens Metropolitan Expo, φιλοξενεί περίπτερο της Gastrade, το οποίο από την πρώτη μέρα της έκθεσης υποδέχθηκε επισκέπτες υψηλού επιπέδου, όπως τον υπουργό Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Σμύρλη.

Το περίπτερο της Gastrade συγκεντρώνει επίσης εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου, επιχειρηματικών οργανώσεων και φορέων του ενεργειακού τομέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπογραμμίζοντας περαιτέρω το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Σμύρλης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο αντιπρόεδρος & Managing Director της Gastrade Κωνσταντίνος Σιφναίος

Εξάλλου, η παρουσία της εταιρείας συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή διαδραματίζουν ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διασύνδεσης των αγορών και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι η Gastrade συμμετέχει στα «Ποσειδώνια» από το 2018, διατηρώντας σταθερή παρουσία σε μια έκθεση που αποτελεί βασικό σημείο συνάντησης για τις παγκόσμιες ναυτιλιακές και ενεργειακές κοινότητες.

Λίγα λόγια για τον Κάθετο Διάδρομο

Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί στρατηγικό έργο υποδομής για τη μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου. Μέσω αυτού, η Ελλάδα εξάγει LNG και άλλα ενεργειακά προϊόντα προς τις αγορές των Βαλκανίων, τη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο και την Ουκρανία, παίζοντας κομβικό ρόλο στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η λειτουργία του Διαδρόμου θεωρείται κρίσιμη για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια ενόψει των επερχόμενων δύσκολων χειμώνων.

Πηγές από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος τονίζουν για τον Κάθετο Διάδρομο ότι είναι μια ροή ενέργειας, δηλαδή ένας γενικός διάδρομος και όχι μια «διαδρομή» με μια συγκεκριμένη αφετηρία και ένα τέρμα.

Υπενθυμίζουν δε ότι για δεκαετίες ο άξονας αυτός μετέφερε ενέργεια (φυσικό αέριο) από τα βόρεια (Ρωσία) προς τα νότια (Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία, κτλ.), ωστόσο το 2020 με τη λειτουργία του TurkStream, οι ροές άλλαξαν.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία από τότε άρχισε να διοχετεύει αέριο στην περιοχή μέσω Τουρκίας και όχι μέσω Ουκρανίας, με αποτέλεσμα οι παλιοί αγωγοί που μετέφεραν το αέριο προς το νότο να είναι πια σχεδόν άδειοι. Παράλληλα, από το 2021 άρχισε να εισρέει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του αγωγού TAP (που διέρχεται από τη Β. Ελλάδα και καταλήγει στην Ιταλία), ενώ το 2022 τέθηκε σε λειτουργία ο διασυνδετήριος αγωγός της Ελλάδας με τη Βουλγαρία (IGB) και το 2024 ξεκίνησε και ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Με αυτά τα έργα, η χώρα μας απέκτησε ένα σύστημα που μπορεί να διοχετεύει ποσότητες προς βορρά, με αποτέλεσμα από το 2022 να εξάγουμε φυσικό αέριο προς τους γείτονές μας. Ωστόσο το σύστημα αυτό υπολειτουργεί γιατί υπάρχει ακόμα ρωσικό αέριο στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ροές από Τουρκία – η κύρια πύλη εισόδου για το ρωσικό αέριο – έχουν αυξηθεί 60% τα τελευταία χρόνια (από το 2021 έως το 2025). Πλέον με την τελευταία απόφαση της ΕΕ, που βάζει στο στόχαστρο κάθε ποσότητα που περνά από τον TurkStream, η Ελλάδα αποκτά ένα ισχυρό πλεονέκτημα.

Το σχέδιο για το Θράκη FSRU

Το σχέδιο της Gastrade για την ανάπτυξη δεύτερου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, με την ονομασία Θράκη FSRU, προβλέπεται σε μικρή απόσταση από το FSRU της Αλεξανδρούπολης που λειτουργεί ήδη.

Ο χρονικός ορίζοντας για την τελική επενδυτική απόφαση τοποθετείται εντός του 2026 ή, το αργότερο, έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το 2028. Η απόφαση συνδέεται τόσο με την πορεία εξασφάλισης εμπορικών συμφωνιών όσο και με τις ευρύτερες εξελίξεις γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο και τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά LNG, όπου αναμένεται να παίξει ρόλο και η αυξημένη προσφορά.

Το νέο FSRU σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στην ίδια θαλάσσια περιοχή, περίπου 8 έως 9 χιλιόμετρα από την ακτή, σχετικά κοντά στο υφιστάμενο FSRU. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται μεγαλύτερη αποθηκευτική χωρητικότητα, μεγαλύτερη δυναμικότητα αεριοποίησης και δυνατότητες πιο αποτελεσματικής διαχείρισης φορτίων LNG.

Το εκτιμώμενο κόστος τοποθετείται στα 550 έως 600 εκατομμύρια ευρώ. Η άδεια εγκατάστασης έχει εκδοθεί από το 2022 και έχουν ήδη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Η στόχευση του έργου αφορά κυρίως αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία.