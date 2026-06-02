Στο «στόχαστρο» του Νίκου Μουρατίδη βρέθηκε ο Νίκος Νυφούδης της ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι ήταν λάθος η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα.

Σε μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook υπενθύμισε όσες φορές ο Νίκος Νυφούδης καταφέρθηκε κατά του πρώην πρωθυπουργό, γράφοντας μεταξύ άλλων «αυτός κούκλα μου είναι η αρσενική Λατινοπούλου».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Νίκου Μουρατίδη:

«Welcome to the zoo

2/6/2026

Διαγραφή τώρα.

Σε συνέντευξη του στο Open ο Νίκος Νυφούδης – ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της “Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης” – είπε για την ακρίβεια ότι οι και δικοί του εργαζόμενοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα.

Και γιατί βρε χρυσέ μου εσύ ως Αριστερός εργοδότης δεν τους πληρώνεις καλύτερα για να βγάζουν το μήνα;

Και δεν μου λες βρε κούκλα μου, αυτός ο Νυφούδης πριν ενταχθεί στην “Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη” του Τσίπρα και πριν υποστηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτός που τους έβριζε πατόκορφα;

Ναι, ναι δεν κάνω λάθος, θυμάμαι που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έβριζε νυχθημερόν τον Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τον “καραγκιόζη”, “ανεπανάληπτο ψεύτη” κτλ.

Δεν το θυμάσαι;

Ευτυχώς τα γραπτά μένουν.

Αυτός λοιπόν που θέλει να λέγεται πολιτικός και που είχε εκλεγεί στο παρελθόν βουλευτής με το ΠΟΤΑΜΙ, ενώ είχε στηρίξει και το ΠΑΣΟΚ, έγραφε:

2015: “Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη”.

2016: “Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα υπήρχε Έλληνας βουλευτής που σε αυτήν εδώ την αίθουσα θα ψηφίσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ, του μικρού αυτού επιδόματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους”.

2017: “Να σας πω την αλήθεια. Τόσα χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς. Αλλά σαν τους δικούς μας, πουθενά. Όλα κι όλα!”.

2018: “Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά, είναι η αποκορύφωση της κατάντιας ως λαός.”

Και αυτόν ο Τσίπρας τον πήρε και τον έκανε και αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της “Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης”;

Μπράβο!!!

Σπουδαία πολιτική κίνηση.

Πανέξυπνη.

Με τέτοιους πολιτικούς καιροσκόπους σκοπεύει να πορευτεί;

Αυτός κούκλα μου είναι η αρσενική Λατινοπούλου.

Αν δεν τον ξέρεις αυτόν τον Νυφούδη, να σου πω πως είναι 45αρης, εγωπαθής, νάρκισσος – με δαχτυλίδια, βραχιολάκια, σακίδιο στην πλάτη, μοδάτο ντύσιμο κτλ. κτλ. – όπως ο Σταύρος Θεοδωράκης αν θυμάσαι.

Είναι εστιάτορας (όπως και ο Σταύρος Θεοδωράκης) αλλά βρε παιδί μου, μέχρι πότε θα διευθύνει εστιατόρια;

Γιατί να μην γίνει πολιτικός;

Και η καλή νεράιδα, τον άγγιξε με το ραβδάκι της και τον έχρισε πολιτικό!!!

(χορωδία)

Αλληλούια!!!!».