Ο Νίκος Νυφούδης πριν ενταχθεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και πριν υποστηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε αιχμηρές δηλώσεις εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

Σε σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2015 έως και το 2018 τα έβαζε με τον Αλέξη Τσίπρα, που χαρακτήριζε «καραγκιόζη» και «ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό».

Ο πολιτικός που είχε εκλεγεί στο παρελθόν βουλευτής με το ΠΟΤΑΜΙ, ενώ είχε στηρίξει και το ΠΑΣΟΚ ένα διάστημα, έγραφε:

2015

«Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους.

Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη».

2016

«“Δεν μπορώ να φαντασώ πως θα υπήρχε Έλληνας βουλευτής που σε αυτήν εδώ την αίθουσα θα ψηφίσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ, του μικρού αυτού επιδόματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους”, είχε πει από τη Βουλή. Τώρα βρέθηκε αυτός. Και οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί. Και ακούστηκε. Και ήρθε η ώρα να πάρει ακριβώς τη θέση που του αξίζει στην Ελληνική Ιστορία. Του πιο ανεπανάληπτου ψεύτη πολιτικού σε ολόκληρη την Ελληνική Ιστορία. Σε ολόκληρη».

2017

«Να σας πω την αλήθεια. Τόσα χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς. Αλλά σαν τους δικούς μας, πουθενά.

Όλα κι όλα!».

2018

«Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά, είναι η αποκορύφωση της κατάντιας ως λαός.

Ο “δεν πληρώνω” τολμά ακόμα να μιλά!».