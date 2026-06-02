Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα από τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, σύμφωνα με την οποία τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό, αλλά η κυβέρνηση με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, συσπειρώθηκε και όχι μόνο διατήρησε τις δυνάμεις της, αλλά παρουσίασε και αύξηση κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου της Pulse, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστό 29,5%, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις πολιτικές ανακατατάξεις που έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά συγχρόνως και αύξηση από το 28% που συγκέντρωνε στην προηγούμενη δημοσκόπηση.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) εμφανίζεται να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην εκτίμηση ψήφου με 15,5%, ενώ το απόλυτο θρίλερ διαφαίνεται για την τρίτη θέση. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 11,5%, ενώ το κόμμα της κας Καρυστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής στο 11%.

Σταθερό στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου στο 7%. Στον αντίποδα, η δημοσκόπηση καταγράφει σημαντικές απώλειες για δύο κόμματα που το προηγούμενο διάστημα είχαν εμφανίσει έντονη δημοσκοπική δυναμική. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκος Βελόπουλος και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζουν αξιοσημείωτη υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,5% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%.

Η εικόνα που προκύπτει από τη μέτρηση της Pulse δείχνει ένα ιδιαίτερα πολυκερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, στη νέα Βουλή θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν οκτώ ή ακόμη και εννέα κόμματα, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση των ποσοστών. Το ΜέΡΑ25 κινείται οριακά γύρω από το όριο εισόδου του 3%, ενώ η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου καταγράφεται στο 3,5%, διατηρώντας προβάδισμα για κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5% 1,5 μονάδα πάνω, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο με 10%. Η Ελπίδα της Μ. Καρυστιανού συγκενρώνει 9,5%, το ΚΚΕ 6%, η Ελ. Λύση 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% καταγράφοντας πτώση 3 μονάδων και η Φωνή Λογικής με 3%.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα με ποσοστό 30%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη συγκεκριμένη κατηγορία. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν ισόπαλοι με 17% ο Αλέξης Τσίπρας και η επιλογή «κανένας», ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συγκεντρώνει 7%, παραμένοντας σε μονοψήφια ποσοστά.

Δημοσκόπηση Pulse: Τα στοιχεία για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη δυναμική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) και τη διείσδυσή της στο εκλογικό σώμα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, αποτυπώνοντας τις πρώτες επιπτώσεις της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς το 33% όσων δηλώνουν ότι θα το στηρίξουν αυτοτοποθετούνται ιδεολογικά σε αυτόν τον χώρο. Παράλληλα, το 25% προέρχεται από την Αριστερά, επιβεβαιώνοντας ότι η ΕΛΑΣ επιχειρεί να συγκροτήσει ένα ευρύτερο προοδευτικό ακροατήριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κομματική προέλευση των ψηφοφόρων που εμφανίζονται να κατευθύνονται προς την ΕΛΑΣ. Περισσότεροι από τους μισούς, σε ποσοστό 55%, είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ το 10% προέρχεται από το ΚΚΕ και το 7% από το ΠΑΣΟΚ, στοιχείο που αναδεικνύει τις ανακατατάξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το κατά πόσο η νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα διαφοροποιείται από την περίοδο που ηγείτο του ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες (49%) εκτιμά ότι η επανεμφάνισή του παρουσιάζει ελάχιστες ή και καθόλου διαφορές σε σχέση με το παρελθόν.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν πρόθεση να στηρίξουν την ΕΛΑΣ. Σε αυτή την κατηγορία, το 34% θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με σημαντικές αλλαγές και διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την προηγούμενη πολιτική του διαδρομή, στοιχείο που δείχνει ότι ένα μέρος του εκλογικού σώματος αντιλαμβάνεται τη νέα πρωτοβουλία ως μια διαφορετική πολιτική πρόταση.

Στα ποιοτικά ευρήματα της δημοσκόπησης Pulse, οι πολίτες αναδεικνύουν ως βασικό κριτήριο για την επιλογή της επόμενης κυβέρνησης τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι θα αξιολογήσουν τα κόμματα με βάση το πρόγραμμα που προτείνουν, τον ρεαλισμό των θέσεών τους και την ικανότητά τους να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Η έρευνα καταγράφει τόσο τη συνολική εικόνα του εκλογικού σώματος όσο και τις προτεραιότητες των ψηφοφόρων των κομμάτων που διεκδικούν κυβερνητικό ρόλο.