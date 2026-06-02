Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και ιδιαίτερα στον χώρο της Κεντροδεξιάς φαίνεται να δημιουργεί η κινητικότητα γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να έχει λάβει την απόφαση για τη δημιουργία νέου κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, οι σχετικές προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται έτοιμος να προχωρήσει ακόμη και άμεσα σε ανακοινώσεις.

Το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά επαναφέρει δυναμικά τη συζήτηση για ανακατατάξεις στη Δεξιά και την Κεντροδεξιά, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβερνητική φθορά και η στάση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών υπολογισμών.

Προχωρημένες προετοιμασίες και ψηφοδέλτια

Με βάση τις πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς δεν βρίσκεται απλώς σε φάση σκέψεων, αλλά έχει ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση ψηφοδελτίων.

Πολιτικοί φίλοι και συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού φέρονται να θεωρούν την απόφαση ειλημμένη, με το ερώτημα πλέον να μετατοπίζεται στον χρόνο των ανακοινώσεων.

Ο ίδιος, πάντως, δεν εμφανίζεται βιαστικός. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εκτιμά ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο, γεγονός που του δίνει περιθώριο να οργανώσει προσεκτικά τα επόμενα βήματά του.

Πού στοχεύει ένα κόμμα Σαμαρά

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο αν και πότε θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας, αλλά κυρίως ποιο εκλογικό ακροατήριο θα επιχειρήσει να εκφράσει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στο Live News, ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να αντλήσει δυνάμεις κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από κόμματα που κινούνται δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης.

Η στόχευση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά έναν χώρο στον οποίο καταγράφονται δυσαρέσκεια, αποστασιοποίηση και αναζήτηση πολιτικής έκφρασης από ψηφοφόρους που δεν έχουν απαραίτητα μετακινηθεί σε άλλο κόμμα.

Το «ακροατήριο του καναπέ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023, αλλά σήμερα εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι.

Πρόκειται για πολίτες που δεν έχουν κάνει σαφή μετακίνηση προς άλλο πολιτικό φορέα, αλλά δεν δηλώνουν πλέον σταθερά προσανατολισμένοι προς την κυβερνητική παράταξη.

Συνομιλητές του Αντώνη Σαμαρά περιγράφουν αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος ως «το ακροατήριο του καναπέ», δηλαδή ψηφοφόρους που παραμένουν πολιτικά διαθέσιμοι, αλλά προς το παρόν δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Αυτό το κοινό φέρεται να αποτελεί βασικό πεδίο πολιτικής διεκδίκησης για τον πρώην πρωθυπουργό.

Πιέσεις στη Νέα Δημοκρατία

Ένα νέο κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα πίεση στη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα σε περιφέρειες και κοινωνικά ακροατήρια με παραδοσιακά δεξιά, πατριωτικά ή συντηρητικά χαρακτηριστικά.

Η πιθανή είσοδος ενός τέτοιου φορέα στην πολιτική σκηνή θα μπορούσε να επηρεάσει τους συσχετισμούς όχι μόνο στην Κεντροδεξιά, αλλά και συνολικά στο εκλογικό τοπίο.

Το κρίσιμο στοιχείο θα είναι εάν ο Αντώνης Σαμαράς θα καταφέρει να εμφανιστεί ως πολιτικός πόλος με αυτόνομη δυναμική ή εάν το εγχείρημα θα λειτουργήσει κυρίως ως παράγοντας πίεσης προς τη Νέα Δημοκρατία.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από την κίνηση

Η κινητικότητα του πρώην πρωθυπουργού δεν διαβάζεται μόνο εκλογικά, αλλά και πολιτικά.

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαχρονικά διαφοροποιηθεί σε ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την ταυτότητα της παράταξης και τη φυσιογνωμία της Κεντροδεξιάς.

Ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του θα επιχειρούσε, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, να εκφράσει ψηφοφόρους που θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τον παραδοσιακό αξιακό της κορμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση δεν αφορά μόνο πρόσωπα και ψηφοδέλτια, αλλά και το ποια πολιτική γραμμή θα διεκδικήσει την εκπροσώπηση ενός τμήματος της δεξιάς βάσης.

Αναμονή για τον χρόνο των ανακοινώσεων

Το βλέμμα πλέον στρέφεται στον χρόνο που θα επιλέξει ο Αντώνης Σαμαράς για τις επόμενες κινήσεις του.

Εάν οι ανακοινώσεις γίνουν άμεσα, το πολιτικό σκηνικό θα μπει γρήγορα σε νέα φάση ανακατατάξεων. Αν, αντίθετα, ο πρώην πρωθυπουργός επιλέξει να περιμένει, θα έχει τη δυνατότητα να μετρήσει καλύτερα τις δημοσκοπικές τάσεις, τη φθορά της κυβέρνησης και τη συμπεριφορά των αναποφάσιστων.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για νέο κόμμα Σαμαρά δεν κινείται πλέον στο επίπεδο απλής φημολογίας. Η πολιτική κινητικότητα είναι υπαρκτή και οι επιπτώσεις της μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές για τη Νέα Δημοκρατία και τον ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν η πρωτοβουλία θα πάρει επίσημη μορφή και αν ο Αντώνης Σαμαράς θα επιχειρήσει να επιστρέψει στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων με έναν νέο φορέα που θα διεκδικήσει ρόλο στις επόμενες εκλογές.