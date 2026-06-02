Νέα πολιτική παρέμβαση για την έμφυλη βία φέρνει στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τη γυναικοκτονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, ζητώντας απαντήσεις για τις ευθύνες της Πολιτείας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν απέναντι στο συνεχιζόμενο φαινόμενο της έμφυλης βίας.

Η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα έχει προκαλέσει σοκ, καθώς μια ακόμη γυναίκα φέρεται να έχασε τη ζωή της μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον, με δράστη τον ίδιο της τον σύζυγο.

«Άλλη μία γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της»

Στην επίκαιρη ερώτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ασκεί σκληρή κριτική στην Πολιτεία, υποστηρίζοντας ότι παρά τις αλλεπάλληλες υποθέσεις έμφυλης βίας δεν έχουν ληφθεί οι αναγκαίες πρωτοβουλίες.

«Άλλη μία γυναικοκτονία διαπράχθηκε, άλλη μία γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, με την Ελληνική Πολιτεία να νίπτει τας χείρας της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνει ότι έχει καταθέσει επανειλημμένα επίκαιρες ερωτήσεις και έχει πραγματοποιήσει παρεμβάσεις προς τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας θεσμική κινητοποίηση για την προστασία των γυναικών.

Η δολοφονία στην Καλαμάτα που προκάλεσε νέα παρέμβαση

Αφορμή για τη νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση αποτέλεσε η δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα.

Η γυναίκα φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της, σε μια υπόθεση που επανέφερε με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς προστίθεται σε μια αλυσίδα εγκλημάτων με θύματα γυναίκες, τα οποία έχουν ανοίξει ξανά τη συζήτηση για το εάν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και οι μηχανισμοί προστασίας είναι επαρκείς.

Πίεση προς το υπουργείο Δικαιοσύνης

Με την επίκαιρη ερώτηση, η κ. Κωνσταντοπούλου ζητά από τον υπουργό Δικαιοσύνης να τοποθετηθεί για τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει η κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη για ουσιαστική προστασία των θυμάτων, έγκαιρη παρέμβαση των αρχών, αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων και θεσμικές εγγυήσεις ώστε οι καταγγελίες να μη χάνονται μέσα στη γραφειοκρατία ή να μην αντιμετωπίζονται ως «ιδιωτικές υποθέσεις».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισημαίνει την «τεράστια ευθύνη της Πολιτείας» και την «άμεση αναγκαιότητα πρωτοβουλιών», τονίζοντας ότι η επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κανονικότητα.

Το πολιτικό μήνυμα της Πλεύσης Ελευθερίας

Η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου έρχεται να ενισχύσει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση για το ζήτημα της έμφυλης βίας.

Η Πλεύση Ελευθερίας θέτει το θέμα ως ζήτημα κράτους δικαίου, προστασίας της ανθρώπινης ζωής και θεσμικής λογοδοσίας.

Στο πολιτικό της μήνυμα, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει ότι κάθε νέα γυναικοκτονία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα μεμονωμένο έγκλημα, αλλά ως ένδειξη αποτυχίας ενός συστήματος προστασίας που οφείλει να προλαμβάνει, να παρεμβαίνει και να σώζει ζωές.

Η έμφυλη βία ξανά στο επίκεντρο

Η νέα υπόθεση στην Καλαμάτα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις γυναικοκτονίες, την ενδοοικογενειακή βία και την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ερωτήματα για την πρόληψη, την αξιολόγηση κινδύνου, την άμεση προστασία γυναικών που βρίσκονται σε απειλητικό περιβάλλον και τη λειτουργία των υπηρεσιών που καλούνται να ανταποκριθούν.

Η επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναμένεται να φέρει το θέμα στην Ολομέλεια, με την κυβέρνηση να καλείται να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι προτίθεται να πράξει απέναντι σε ένα φαινόμενο που συνεχίζει να αφήνει πίσω του νεκρές γυναίκες και οικογένειες βυθισμένες στο πένθος.