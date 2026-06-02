Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε την Καλαμάτα και ολόκληρη τη χώρα, καθώς φίλοι της 39χρονης γυναίκας αποκαλύπτουν ότι είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία μήνες πριν από το τραγικό τέλος της, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, τον Νοέμβριο του 2025 είχαν ενημερώσει τις Αρχές για περιστατικά που, όπως υποστηρίζουν, παρέπεμπαν σε κακοποιητική συμπεριφορά από τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι τη δολοφόνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

Φίλη της 39χρονης περιγράφει ότι η ίδια είχε εκφράσει επανειλημμένα φόβους για την κατάστασή της. «Μας είχε πει πως αν κάποια μέρα σταματούσε να επικοινωνεί ή δεν εμφανιζόταν, θα έπρεπε να ανησυχήσουμε γιατί κάτι κακό θα είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν η γυναίκα δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα φίλων της και δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη συνάντηση, εκείνοι αποφάσισαν να επικοινωνήσουν με την αστυνομία, ζητώντας να ελεγχθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι, ωστόσο η 39χρονη φέρεται να αρνήθηκε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα ή ότι υπήρχε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι φίλοι της εκτιμούν ότι η άρνησή της οφειλόταν στον φόβο που ένιωθε. Όπως υποστηρίζουν, μετά την παρέμβαση των Αρχών βρέθηκαν αντιμέτωποι με πιέσεις και ερωτήματα για το γιατί προχώρησαν στην καταγγελία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 41χρονος επικοινώνησε με πρόσωπα που είχαν ενημερώσει την αστυνομία, ζητώντας εξηγήσεις για την ενέργειά τους. Παράλληλα, η 39χρονη φέρεται να τους είχε ζητήσει να αποδώσουν την κλήση στις Αρχές σε ανησυχία για κάποιο πιθανό ατύχημα και όχι σε πληροφορίες που σχετίζονταν με κακοποιητική συμπεριφορά.

Καταγγελίες για έλεγχο και ζήλια

Φίλοι της άτυχης γυναίκας περιγράφουν επίσης μια σχέση με έντονα στοιχεία ελέγχου και ζήλιας. Όπως αναφέρουν, η 39χρονη δεν διατηρούσε ανοιχτά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο σύζυγός της φέρεται να αντιδρούσε έντονα στη χρήση τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον της, είχε δημιουργήσει λογαριασμό με διαφορετικά στοιχεία προκειμένου να επικοινωνεί με φίλους και γνωστούς χωρίς να προκαλεί εντάσεις στο σπίτι.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι όταν ο 41χρονος πληροφορήθηκε την ύπαρξη του συγκεκριμένου λογαριασμού, δημιούργησε και ο ίδιος προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να παρακολουθεί τη διαδικτυακή δραστηριότητα της συζύγου του.

Μάλιστα, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε στο προφίλ του ήταν thana_tos8511.