Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, του πρώην ποδοσφαιριστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, αλλά και άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί του σημαντικές στιγμές στα ελληνικά γήπεδα, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Ιωάννινα για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Η είδηση του θανάτου του 33χρονου πρώην αθλητή προκάλεσε σοκ στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Μάριος Οικονόμου είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα αγωνιζόμενος σε ιστορικούς συλλόγους της χώρας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης παρουσία πλήθους κόσμου, με φίλους και συγγενείς να μην μπορούν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους για την απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπήθηκε ιδιαίτερα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Το «παρών» από πρώην συμπαίκτες και παράγοντες του ποδοσφαίρου

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στα Ιωάννινα για να τιμήσουν τη μνήμη του ήταν και πρώην συμπαίκτες του από την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Συγκεκριμένα, στην τελετή παρέστησαν οι Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, οι οποίοι είχαν συνυπάρξει μαζί του στα αποδυτήρια της ΑΕΚ.

Η ΠΑΣ Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός απέτισαν φόρο τιμής στον πρώην ποδοσφαιριστή, αναγνωρίζοντας την προσφορά και την παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα.