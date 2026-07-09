Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια του νησιού.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το ψήφισμα «άκυρο και στερούμενο ισχύος», υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει «αβάσιμες και παράλογες κατηγορίες» κατά των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου.

Η ανακοίνωση της Άγκυρας ήρθε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναφερθεί στις καταγγελίες για σεξουαλική βία κατά Κυπρίων γυναικών από Τούρκους στρατιώτες κατά τη διάρκεια της εισβολής του 1974, χαρακτηρίζοντας τη σεξουαλική βία ως εργαλείο πολέμου.

Στο ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, ενώ κάλεσε για τη στήριξη των επιζωσών, την παροχή αποζημιώσεων και την αναγνώριση των εγκλημάτων που, σύμφωνα με το ψήφισμα, διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 1974.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μαρτυρίες των γυναικών που βίωσαν τα γεγονότα εκείνης της περιόδου, με την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρα Μελέτη να μιλά στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εμπειρίες των επιζωσών μετά την αποστολή της επιτροπής FEMM στην Κύπρο.

«Δώσαμε μία υπόσχεση πως ο πόνος αυτών των γυναικών, το συλλογικό τραύμα των Κυπρίων, δεν θα παραμείνει ούτε βουβό ούτε αόρατο. Γιατί ο βιασμός τους δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε από το στίγμα, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση, την απόρριψη, τη μοναξιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι το ψήφισμα αποτελεί «το τελευταίο παράδειγμα» μιας, όπως ανέφερε, «μεροληπτικής και διαστρεβλωμένης προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κυπριακό.

Η Άγκυρα τόνισε ακόμη ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προσεγγίζουν το ζήτημα «με τρόπο που απομακρύνεται από τις ιστορικές πραγματικότητες και την αμεροληψία», απορρίπτοντας τις αναφορές του ψηφίσματος.

Αναλυτικά τι αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο περιέχει αβάσιμες και παράλογες κατηγορίες κατά των ηρωικών Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, είναι άκυρο και στερείται οποιασδήποτε ισχύος.

Υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου σχετικά με το ψήφισμα.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα, γεμάτο με απεχθείς συκοφαντίες, αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της μεροληπτικής και διαστρεβλωμένης προσέγγισης που υιοθετούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την επιρροή ορισμένων κύκλων, όσον αφορά το Κυπριακό ζήτημα.

Είναι ανησυχητικό ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίζουν ολοένα και περισσότερο το Κυπριακό ζήτημα με τρόπο που απομακρύνεται από τις ιστορικές πραγματικότητες και την αμεροληψία».