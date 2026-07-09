Απόρρητα έγγραφα φέρεται να αποκαλύπτουν βαθιά στρατιωτική συνεργασία Μόσχας και Πεκίνου, με στόχο μεταξύ άλλων την εξουδετέρωση του δορυφορικού δικτύου του Έλον Μασκ.

Μια στρατιωτική συνεργασία πολύ ευρύτερη από εκείνη που παραδέχονται δημοσίως φαίνεται πως έχουν αναπτύξει η Ρωσία και η Κίνα, σύμφωνα με κοινή έρευνα των The Insider, Der Spiegel και Le Monde.

Απόρρητα έγγραφα από μυστικά ρωσοκινεζικά φόρουμ φέρεται να περιγράφουν κοινά προγράμματα για την αντιμετώπιση του Starlink, την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων αεράμυνας, τη δημιουργία αυτόνομων drones και την ανταλλαγή στρατιωτικής τεχνογνωσίας.

Η έρευνα υποστηρίζει ότι η Μόσχα προσφέρει στην Κίνα πολύτιμη εμπειρία από το πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, ενώ το Πεκίνο παρέχει τεχνολογία, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τεχνητή νοημοσύνη και δυνατότητες μαζικής παραγωγής.

Γιατί το Starlink θεωρείται κρίσιμο στον πόλεμο της Ουκρανίας

Το Starlink της SpaceX έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι δορυφορικές συνδέσεις του χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μονάδων, τον συντονισμό διακομιδών τραυματιών, τη διόρθωση πυρών πυροβολικού και τον χειρισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, η SpaceX είχε παραδώσει περισσότερους από 40.000 τερματικούς σταθμούς στην Ουκρανία, με Αμερικανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν το σύστημα ουσιαστικά αναντικατάστατο.

Ακριβώς αυτή η αποκεντρωμένη δομή του δικτύου το καθιστά δύσκολο να εξουδετερωθεί. Η καταστροφή ενός δορυφόρου ή η παρεμβολή σε έναν επίγειο σταθμό δεν αρκεί για να τεθεί εκτός λειτουργίας ολόκληρο το σύστημα.

Το σχέδιο τριών σταδίων κατά του Starlink

Σύμφωνα με τα έγγραφα, Κινέζοι ερευνητές παρουσίασαν σε μυστική συνάντηση στη Γκουανγκζού ένα σχέδιο τριών επιπέδων για τον περιορισμό ή ακόμη και την καταστροφή του Starlink.

Το πρώτο στάδιο προβλέπει κοινές διπλωματικές και νομικές πιέσεις από Ρωσία και Κίνα. Στόχος θα ήταν να δημιουργηθεί διεθνής συνασπισμός που θα ζητούσε περιορισμούς στην επέκταση του δορυφορικού αστερισμού, επικαλούμενος τον κίνδυνο συγκρούσεων σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Το δεύτερο στάδιο αφορά την παρεμπόδιση της μελλοντικής ανάπτυξης του δικτύου. Οι δύο χώρες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κρίσιμες συχνότητες και τροχιακές θέσεις, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσαν κοινό σύστημα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών για τον αποκλεισμό του Starlink σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές.

Το τρίτο και πιο επιθετικό στάδιο περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις, εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού μέσω των τερματικών χρηστών και φυσική καταστροφή δορυφόρων.

Η βασική ιδέα, σύμφωνα με την παρουσίαση, είναι η ανάπτυξη ενός χαμηλού κόστους όπλου που θα μπορούσε να καταστρέφει πολλούς δορυφόρους ταυτόχρονα, ταχύτερα από όσο η SpaceX θα μπορούσε να εκτοξεύει αντικαταστάτες.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε, ωστόσο, να δημιουργήσει τεράστιες ποσότητες διαστημικών συντριμμιών και να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο το Starlink, αλλά και δορυφόρους πολλών άλλων χωρών.

Κοινό σύστημα κατά υπερηχητικών πυραύλων

Τα έγγραφα περιγράφουν επίσης μυστικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα τον Ιούνιο του 2023 μεταξύ κινεζικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας και της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών φέρεται να βρέθηκε η κοινή ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας, ικανού να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους, υπερηχητικά όπλα και οχήματα επανεισόδου που πραγματοποιούν απότομους ελιγμούς.

Οι επιδόσεις που περιγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες. Το σύστημα θα πρέπει να αντιμετωπίζει πυραύλους σε ύψος έως 40 χιλιομέτρων και στόχους με εξαιρετικά υψηλές πλευρικές επιταχύνσεις.

Ειδικοί που επικαλείται η έρευνα εκτιμούν ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να ξεπερνά ακόμη και τις δυνατότητες των σημερινών ρωσικών S-500 και να τεθεί σε υπηρεσία περίπου το 2030.

Ρωσική πολεμική εμπειρία, κινεζική τεχνολογία

Η βασική ανταλλαγή μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να είναι ξεκάθαρη: η Ρωσία προσφέρει δεδομένα και εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η Κίνα συνεισφέρει τεχνολογία αιχμής και βιομηχανική ισχύ.

Η Κίνα διαθέτει δεκάδες κατασκευαστές και περισσότερους από 160 τύπους περιφερόμενων πυρομαχικών, αλλά περιορισμένη πραγματική εμπειρία μάχης. Η Ρωσία, αντίθετα, έχει συγκεντρώσει μεγάλο όγκο επιχειρησιακών δεδομένων από τη χρήση drones στο ουκρανικό μέτωπο.

Σύμφωνα με την έρευνα, ρωσικά αυτόνομα drones χρησιμοποιούν ήδη κινεζικές μονάδες τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρες lidar, μπαταρίες και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων.

Η συνεργασία φέρεται να επεκτείνεται και σε αυτόνομα «σμήνη» drones, τεθωρακισμένα οχήματα με ενεργητική προστασία, μη επανδρωμένους πύργους, κοινά αεροπορικά εργαστήρια και αμοιβαία μεταφορά τεχνολογίας.

Οι κυρώσεις και η εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο της Κίνας στην παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

Η Ρωσία φέρεται να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από κινεζικούς ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και εργαλειομηχανές, τα οποία δυσκολεύεται να προμηθευτεί από τη Δύση.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία μπορεί να προσφέρει πρώτες ύλες, εξειδικευμένα εξαρτήματα και εμπειρία από πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις. Η Κίνα δεν έχει συμμετάσχει σε πόλεμο από το 1979 και, σύμφωνα με τους αναλυτές, αντιμετωπίζει την Ουκρανία ως πεδίο έμμεσης δοκιμής των τεχνολογιών της.

Υπό αμφισβήτηση η κινεζική ουδετερότητα

Οι αποκαλύψεις ενισχύουν τις αμφιβολίες δυτικών κυβερνήσεων για τη διακηρυγμένη ουδετερότητα της Κίνας απέναντι στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Κινέζοι ειδικοί έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη υποδομών για τη μαζική παραγωγή ρωσικών drones, ενώ Ρώσοι χειριστές φέρεται να έχουν εκπαιδευτεί σε κινεζικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι η τεχνολογική και στρατιωτική σύμπραξη Μόσχας και Πεκίνου μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια της Ευρώπης και τη στρατιωτική ισορροπία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ.

Το επόμενο κλειστό ρωσοκινεζικό φόρουμ στρατιωτικής συνεργασίας φέρεται να έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026 στην Αγία Πετρούπολη.