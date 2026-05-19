Στο Πεκίνο έφτασε το βράδυ της Τρίτης, τοπική ώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, για επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, έπειτα από πρόσκληση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Η άφιξη του Ρώσου προέδρου συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Μόσχας και Πεκίνου βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.

Τον Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία. Στο σημείο είχε παραταχθεί στρατιωτικό άγημα, ενώ νέοι κρατούσαν και κυμάτιζαν κινεζικές και ρωσικές σημαίες, σε μια υποδοχή με έντονο συμβολισμό για τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών.

🇷🇺🇨🇳 On May 19, President #Putin arrived in Beijing for an official visit to China at the invitation of President Xi Jinping.



The visit marks the 25th anniversary of the landmark Russia-China Treaty of Good-Neighbourliness, Friendship & Cooperation.#RussiaChina pic.twitter.com/gsyApeuvu8 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 19, 2026

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, με βασικά θέματα στην ατζέντα τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διαφορετικούς τομείς, αλλά και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την επίσκεψη για περαιτέρω εμβάθυνση και αναβάθμιση της συνεργασίας τους.

Η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για την 25η επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος των επαφών ανάμεσα στη Μόσχα και το Πεκίνο. Η Κίνα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς εταίρους της Ρωσίας, την ώρα που η Μόσχα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη πίεση από τη Δύση.

Η παρουσία του Πούτιν στο Πεκίνο στέλνει μήνυμα ενίσχυσης του άξονα Ρωσίας – Κίνας, με τις δύο χώρες να επιχειρούν να εμφανίσουν κοινό μέτωπο σε μια σειρά από γεωπολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις συνομιλίες Πούτιν – Σι και στα μηνύματα που θα εκπέμψουν για την επόμενη ημέρα των σχέσεων Μόσχας και Πεκίνου.