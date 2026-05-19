Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, φέρεται να δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους την περασμένη εβδομάδα στο Πεκίνο, ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδέχεται τελικά να μετανιώσει για την απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με αρκετά πρόσωπα που γνωρίζουν την αμερικανική αξιολόγηση της συνόδου κορυφής, έγιναν στο πλαίσιο ευρείας συζήτησης που περιλάμβανε την Ουκρανία αλλά και αναφορές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε κατά τη διάρκεια των επαφών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να συνεργαστούν απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι τα συμφέροντά τους είναι κοινά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Οι αναφορές του Σι Τζινπίνγκ για την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει στη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία το 2022 θεωρούνται πιο προχωρημένες σε σχέση με προηγούμενες τοποθετήσεις του Κινέζου ηγέτη. Πρόσωπο που είχε γνώση των επαφών του Σι με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανέφερε ότι, αν και οι δύο ηγέτες είχαν πραγματοποιήσει «ειλικρινείς και άμεσες» συζητήσεις για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Σι δεν είχε μέχρι σήμερα εκφράσει προσωπική εκτίμηση για τον Πούτιν και τον πόλεμο.

Οι αποκαλύψεις έρχονται την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να μεταβεί στην Κίνα την Τρίτη για σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη φιλοξενία του Ντόναλντ Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο. Πρόκειται για μόλις τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι από την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε ξεκινήσει την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τρεις εβδομάδες μετά το ταξίδι του στην Κίνα, όπου μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ είχαν ανακοινώσει μια συνεργασία «χωρίς όρια». Η διήμερη επίσκεψή του αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται 25 χρόνια μετά την υπογραφή της σινορωσικής συνθήκης φιλίας από τον τότε πρόεδρο της Κίνας, Τζιανγκ Ζεμίν, και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να τοποθετηθεί, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη σύνοδο του Πεκίνου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αναφορά στις συνομιλίες για τον Βλαντίμιρ Πούτιν ή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναφορικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τις πληροφορίες για την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατά το παρελθόν εκφράσει έντονη αντίθεση προς το ΔΠΔ, κατηγορώντας το για πολιτικοποίηση, κατάχρηση εξουσίας, αδιαφορία για την εθνική κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και υπέρβαση δικαστικών αρμοδιοτήτων. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης χαρακτηρίσει το Δικαστήριο ως εργαλείο «νομικού πολέμου» κατά των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Σι Τζινπίνγκ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν διατυπώθηκαν, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο μετά από τέσσερα χρόνια συγκρούσεων, ιδιαίτερα καθώς το Κίεβο έχει ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων με drones εναντίον ρωσικών δυνάμεων και στόχων.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επανειλημμένα κατηγορήσει την Κίνα ότι προμηθεύει τη Ρωσία με προϊόντα διπλής χρήσης, τα οποία συνέβαλαν στη διατήρηση της ρωσικής στρατιωτικής εκστρατείας στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες για το ζήτημα, αν και με λιγότερη συχνότητα.

Ο Μπρένταν Μπόιλ, βουλευτής από τη Φιλαδέλφεια και επικεφαλής Δημοκρατικός εκπρόσωπος της αμερικανικής αποστολής στη κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι «οι γενναίοι Ουκρανοί έχουν επανεφεύρει τον πόλεμο με τον ίδιο τρόπο που ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος επανεφηύρε τον πόλεμο για τον 21ο αιώνα». Όπως σημείωσε, «ο πόλεμος με drones αποτελεί πλέον τον κανόνα και αλλάζει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των πολέμων».

Την Κυριακή, η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις με drones εναντίον στόχων κοντά στη Μόσχα, τις οποίες ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε «απολύτως δικαιολογημένες», μετά τη μαζική αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά από τριήμερη εκεχειρία για την οποία είχε μεσολαβήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, επιτρέποντας στον Βλαντίμιρ Πούτιν να πραγματοποιήσει την ετήσια παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης χωρίς τον κίνδυνο ουκρανικών επιθέσεων με drones.