Μια τρυφερή ιστορία από την Τουρκία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνιστές μια αδέσποτη γάτα και τον ιδιοκτήτη ενός καταστήματος, Φαρχάτ Χαγιάτ, καθώς το ζώο τον επισκέπτεται καθημερινά και -κυριολεκτικά- τον αγκαλιάζει κάθε πρωί την ίδια ώρα.

Σύμφωνα με τον καταστηματάρχη, η συμπεριφορά αυτή ξεκίνησε αφότου άρχισε να ταΐζει και να παίζει με το ζώο για ώρες. Από τότε, η γάτα δεν έχει απουσιάσει ούτε μία μέρα, τον επισκέπτεται καθημερινά και του εκφράζει με τον δικό της τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα που της παρέχει.

Η τρυφερή αυτή καθημερινή συνήθεια έχει γίνει πλέον πόλος έλξης, με πελάτες να επισκέπτονται το κατάστημα μόνο για να δουν τη συγκινητική στιγμή.