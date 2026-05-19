Μια τρυφερή ιστορία από την Τουρκία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνιστές μια αδέσποτη γάτα και τον ιδιοκτήτη ενός καταστήματος, Φαρχάτ Χαγιάτ, καθώς το ζώο τον επισκέπτεται καθημερινά και -κυριολεκτικά- τον αγκαλιάζει κάθε πρωί την ίδια ώρα.
Σύμφωνα με τον καταστηματάρχη, η συμπεριφορά αυτή ξεκίνησε αφότου άρχισε να ταΐζει και να παίζει με το ζώο για ώρες. Από τότε, η γάτα δεν έχει απουσιάσει ούτε μία μέρα, τον επισκέπτεται καθημερινά και του εκφράζει με τον δικό της τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα που της παρέχει.
Η τρυφερή αυτή καθημερινή συνήθεια έχει γίνει πλέον πόλος έλξης, με πελάτες να επισκέπτονται το κατάστημα μόνο για να δουν τη συγκινητική στιγμή.
💔😭This will melt your heart: in Turkey, a stray cat comes to a shop every morning at the same time and hugs its owner, Farhat Hayat— NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2026
According to the man, the behavior started after he began feeding the cat and playing with it. The cat hasn’t missed a single day since.
