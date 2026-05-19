Η FIFA αποφάσισε την απομάκρυνση του Ρομπ Ντίπερινκ από τον πίνακα των διαιτητών για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έπειτα από την υπόθεση σύλληψής του από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τον Απρίλιο, στο πλαίσιο καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο.

Ο Ολλανδός διαιτητής, που είχε οριστεί ως VAR για τη διοργάνωση, υποστήριξε ότι η έρευνα των αρχών ολοκληρώθηκε χωρίς απαγγελία κατηγοριών, καθώς το αποδεικτικό υλικό δεν κρίθηκε επαρκές και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω δίωξη.

Παρά το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν κατηγορίες, η FIFA ανακοίνωσε ότι τον αφαιρεί από τη λίστα των επίσημων διαιτητών του Moυντιάλ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τον αντικαταστήσει ο Γάλλος ρέφερι Γουίλι Ντελαζόν.

Η ομοσπονδία της Ολλανδίας (KNVB), στην οποία ανήκει ο διαιτητής, δήλωσε ότι στηρίζει τον Ντίπερινκ, υπογραμμίζοντας ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές και τις ποδοσφαιρικές αρχές από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα, τόνισε ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπήρχε λόγος αποκλεισμού του από τις εγχώριες διοργανώσεις, αν και τελικά δεν θα οριστεί σε αγώνες του προσεχούς Σαββατοκύριακου λόγω της δημοσιότητας της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο διαιτητής δήλωσε ότι θεωρεί άδικη τη σύνδεσή του με την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα και ότι η υπόθεση έκλεισε χωρίς κατηγορίες. Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση της FIFA να τον αποκλείσει από τη διοργάνωση.