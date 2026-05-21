Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Ισάκ Άντιτς, ιδρυτή της Mango και ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Καταλονίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από πτώση σε ορεινή διαδρομή στο Μονσεράτ της Ισπανίας.

Ο γιος του, Τζόναθαν Άντιτς, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για πιθανή ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη στο πλαίσιο της ανανεωμένης έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η μοιραία πεζοπορία στο Μονσεράτ

Σύμφωνα με την ισπανική La Vanguardia, στις 14 Δεκεμβρίου 2024 πατέρας και γιος είχαν μεταβεί στην περιοχή του Μονσεράτ και στάθμευσαν τα οχήματά τους στο πάρκινγκ της Κογμπατό, από όπου ξεκινά το μονοπάτι Les Feixades. Πρόκειται για μια σχετικά εύκολη, αλλά ολισθηρή διαδρομή, η οποία συνδέει τις σπηλιές Σαλνίτρε με το μοναστήρι του Μονσεράτ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη της πεζοπορίας, ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε στο κενό και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη από την πτώση. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως δυστύχημα, όμως η δικαστική έρευνα πήρε νέα τροπή μετά την επανεξέταση των στοιχείων.

Η πρώτη κλήση μετά την πτώση

Ένα από τα σημεία που εξετάζονται είναι η αλληλουχία των τηλεφωνικών κλήσεων μετά την πτώση. Σύμφωνα με τη La Vanguardia, ο Τζόναθαν Άντιτς φέρεται να έκανε την πρώτη του κλήση τέσσερα λεπτά μετά το περιστατικό προς την τότε σύντροφο του πατέρα του, Εστεφάνια Κνουθ, και δύο λεπτά αργότερα κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια.

Η πληροφορία αυτή εντάσσεται πλέον στο ευρύτερο παζλ της έρευνας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα λεπτά που ακολούθησαν την πτώση του ιδρυτή της Mango.

Οι δύο ορειβάτες που άκουσαν τις κραυγές

Περίπου μισή ώρα μετά το περιστατικό, δύο ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή πλησίασαν τον Τζόναθαν Άντιτς, έχοντας ακούσει τις φωνές αγωνίας του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η La Vanguardia, ο γιος του επιχειρηματία φέρεται αρχικά να πίστεψε ότι οι δύο άνδρες ήταν αστυνομικοί που είχαν φτάσει για να τον βοηθήσουν.

Οι δύο ορειβάτες διαπίστωσαν ότι ήταν αποπροσανατολισμένος και προσπάθησαν να συνδράμουν. Ένας από αυτούς φέρεται να πήρε το κινητό τηλέφωνο του Τζόναθαν Άντιτς προκειμένου να εξηγήσει στην τηλεφωνήτρια του 112 το ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν. Στη συνέχεια, οι ορειβάτες τον συνόδευσαν πίσω στο μονοπάτι, όπου συνάντησαν έναν από τους πρώτους αστυνομικούς που είχε φτάσει στην περιοχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι καταθέσεις των δύο ορειβατών δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς οι ερευνητές φέρεται να έκριναν ότι δεν είχαν άμεση γνώση του περιστατικού, αφού ήρθαν σε επαφή με τον γιο του θύματος περίπου μισή ώρα μετά την πτώση.

Η δικαστική έρευνα και τα ίχνη στο σημείο της πτώσης

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά την ανάληψη της έρευνας από τη δικαστή Ρακέλ Νιέτο Γκαλβάν, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στο δικαστήριο της Μαρτορέλ τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με τη La Vanguardia, η δικαστής φέρεται να υιοθέτησε την εκτίμηση των αστυνομικών ότι ο Τζόναθαν Άντιτς δεν περιέγραφε με ακρίβεια όσα συνέβησαν την ημέρα του θανάτου του πατέρα του.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται φωτογραφίες από ίχνη πατημάτων στο σημείο της πτώσης, καθώς και τεχνική έκθεση της ορειβατικής μονάδας της αστυνομίας. Σύμφωνα με τη La Vanguardia, οι ερευνητές φέρονται να εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα ίχνη θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί σκόπιμα, ώστε να δοθεί η εντύπωση γλιστρήματος.

Το Reuters μεταδίδει ότι η δικαστής κάνει λόγο για επαρκείς ενδείξεις πως η πτώση μπορεί να μην ήταν ατύχημα, ενώ αναφέρεται και σε αντιφάσεις στις καταθέσεις του Τζόναθαν Άντιτς. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του.

Η σύλληψη και η εγγύηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, στο σπίτι όπου διαμένει με τη σύζυγό του, Πάουλα Νάτα, σύμφωνα με τη La Vanguardia. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ενημερώθηκε από αστυνομικό ότι συλλαμβάνεται στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του και του δόθηκε η δυνατότητα να επικοινωνήσει με δικηγόρο.

Μετά την εμφάνισή του ενώπιον των αρχών, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων αφαίρεση διαβατηρίου, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εβδομαδιαίας εμφάνισης στο δικαστήριο.

Οι αντιφάσεις και το πιθανό κίνητρο που εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με το Reuters, η δικαστική έρευνα εξετάζει μεταξύ άλλων τις αντιφάσεις στις περιγραφές του Τζόναθαν Άντιτς, προηγούμενες επισκέψεις του στην περιοχή και στοιχεία που σχετίζονται με την οικογενειακή και οικονομική σχέση πατέρα και γιου. Στο δικαστικό έγγραφο γίνεται λόγος για πιθανή οικονομική ένταση και για ενδιαφέρον του Τζόναθαν Άντιτς σε ζητήματα κληρονομιάς, στοιχεία τα οποία η δικαστής φέρεται να αξιολογεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστική δικαστική κρίση και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Η υπεράσπιση του Τζόναθαν Άντιτς απορρίπτει τις υποψίες σε βάρος του, ενώ σύμφωνα με διεθνή μέσα ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του.

Από δυστύχημα σε δικαστικό θρίλερ

Ο θάνατος του Ισάκ Άντιτς είχε αρχικά προκαλέσει θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο της Ισπανίας και της διεθνούς μόδας. Ο ιδρυτής της Mango θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της Καταλονίας και είχε χτίσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ομίλους ένδυσης παγκοσμίως.

Πλέον, όμως, η υπόθεση έχει μετατραπεί σε δικαστικό θρίλερ. Η ισπανική Δικαιοσύνη καλείται να απαντήσει αν η μοιραία πτώση στο Μονσεράτ ήταν πράγματι ένα τραγικό δυστύχημα ή αν πίσω από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango κρύβεται εγκληματική ενέργεια.

Μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση, ο Τζόναθαν Άντιτς τεκμαίρεται αθώος. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις επόμενες δικαστικές κινήσεις να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον στην Ισπανία και στον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο.