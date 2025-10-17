Τις συνθήκες του θανάτου του ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ίσακ Άντιτς που σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ερευνά διεξοδικά η ισπανική αστυνομία. Αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, αλλά στη συνέχεια οι υποψίες άρχισαν να κατευθύνονται στον γιο του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.

«Η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, που αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, συνεχίζεται», επιβεβαίωσε από την πλευρά της η καταλανική αστυνομία.

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ο 71χρονος, Ίσακ Άντιτς έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 λόγω τυχαίας πτώσης κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την οικογένειά του στην Καταλονία.

Όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, που επικαλείται «σειρά καλά πληροφορημένων πηγών», η αστυνομία πλέον υποπτεύεται ανθρωποκτονία και επικεντρώνεται στον ενδεχόμενο ρόλο του γιου του Τζόναθαν Άντιτς.

‼ La juez que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, imputa a su hijo https://t.co/wfMuIB7P1K — ABC.es (@abc_es) October 17, 2025

«Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του και η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες», σύμφωνα με την El Pais.

Ο μάρτυρας έπεσε σε αντιφάσεις και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταιριάζουν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και σύντροφο του Ίσακ Άντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης «La Vanguardia», που επίσης επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές της έρευνας, ο Τζόναθαν Άντιτς μετατράπηκε κατά την εξέλιξη της έρευνας από μάρτυρα σε ύποπτο τον Σεπτέμβριο και η αστυνομία ερευνά το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου.

#ULTIMAHORA | Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, presuntamente a manos de su hijo. El empresario deja una herencia de 8.000 millones de euros.



🔴 #EnBocaDeTodos17O en @cuatro con @Nacho_Abad ➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/4933RbKHd4 — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 17, 2025

Η οικογένεια του Ίσακ Άντιτς τηρεί διακριτική στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, αποφεύγοντας να προβεί σε δηλώσεις ή σχόλια για τις εξελίξεις. Σε επίσημη τοποθέτησή της, εκφράζει τον απόλυτο σεβασμό προς τις δικαστικές και ανακριτικές διαδικασίες, ενώ υπογραμμίζει τη συνεχή συνεργασία της με τις αρμόδιες Αρχές. Σε άλλη ανακοίνωσή της μέσω εκπροσώπου, δήλωσε ότι «πιστεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Αντιτς», σύμφωνα με το ABC Cataluña.

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ίσακ Αντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη. Ίδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο.