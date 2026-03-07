Η Άγκυρα κλιμακώνει τη στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο, καθώς τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να αποστείλει τέσσερα μαχητικά F-16 στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού, στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Aydınlık, που ακολουθεί άλλα από τις Yeni Akıt και Hürriyet, η Άγκυρα έχει λάβει απόφαση για μεταστάθμευση τεσσάρων F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο, ως απάντηση στις αυξημένες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στις περιφερειακές απειλές.

Τα μαχητικά φέρεται να προγραμματίζεται να σταθμεύσουν στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, ενισχύοντας την τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξετάζει «σενάρια κλιμακωτής ενίσχυσης» της άμυνας του ψευδοκράτους, με την αποστολή των F-16 να αποτελεί βασικό σκέλος αυτής της σχεδίασης.

«Ούτε βήμα πίσω» από τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Τα τούρκικα ΜΜΕ εντάσσουν την κίνηση στο ευρύτερο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία «δεν κάνει βήμα πίσω» στα ζητήματα που θεωρεί ζωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική αρθρογραφία παρουσιάζει την αποστολή F-16 ως «στρατηγική απάντηση» στην παρουσία δυτικών και περιφερειακών δυνάμεων στην περιοχή, αλλά και στις κινήσεις Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας σε επίπεδο αμυντικών συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος περιγράφεται ως «πλωτό αεροπλανοφόρο» που χρησιμοποιείται από ΗΠΑ, Βρετανία και ευρωπαϊκές χώρες, επιχείρημα με το οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να δικαιολογήσει την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του κατεχόμενου τμήματος.

Το τουρκικό ρεπορτάζ συνδέει την απόφαση για τα F-16 με την πρόσφατη ελληνική αποστολή τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση της Πάφου, καθώς και με την παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» στην περιοχή.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία που επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επισημαίνεται η ενίσχυση της βρετανικής βάσης στην Κύπρο με ελικόπτερα Wildcat και η προγραμματισμένη αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon. Η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει τη δική της κίνηση ως «ισοδύναμο αντίβαρο» σε μια περιοχή που, όπως υποστηρίζει, τείνει να μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του.

Παρότι η τουρκική πλευρά αφήνει να εννοηθεί ότι η αποστολή των F-16 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο «κλιμακωτής ενίσχυσης» της άμυνας του ψευδοκράτους, παραμένει ασαφές εάν πρόκειται για μόνιμη μεταστάθμευση ή για κυκλική παρουσία με εναλλασσόμενες μοίρες.

Η υφιστάμενη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο

Η Τουρκία διατηρεί εδώ και δεκαετίες ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, με περίπου 30.000 έως 35.000 στρατιώτες να σταθμεύουν στο νησί, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις και αναλύσεις οργανισμών ασφάλειας. Οι δυνάμεις αυτές περιλαμβάνουν μονάδες τεθωρακισμένων, πυροβολικού και μηχανοκίνητου πεζικού, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στην ενίσχυση των υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις.

Το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, στο οποίο φέρεται να εξετάζεται η μεταστάθμευση των F-16, χρησιμοποιείται ήδη από τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη μεταφοράς, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ελικόπτερα. Παράλληλα, η Τουρκία έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στο αεροδρόμιο του Λευκονοίκου βάση για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από την οποία επιχειρούν κυρίως drones τύπου Bayraktar TB2 και Anka για επιτήρηση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η στρατιωτική δραστηριότητα της Τουρκίας στην περιοχή συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μετά την ανακάλυψη ενεργειακών κοιτασμάτων και -φυσικά- εσχάτως, την αυξημένη παρουσία δυνάμεων από την Ελλάδα και χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.