Χωρίς τους Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Οι δύο ποδοσφαιριστές από τις εξετάσεις που έκαναν δεν διαπιστώθηκε κάτι σοβαρό, ωστόσο ο Ράφα Μπενίτεθ θέλησε να τους ξεκουράσει προκειμένου να είναι πανέτοιμοι για την αναμέτρηση της προσεχής Πέμπτης με την Μπέτις.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Λεβαδειακό βρίσκονται οι: Τσάβες, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Γεντβάι, Ερνάντες, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Τεττέη, Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς.

Όσον αφορά τον Μανώλη Σιώπη, συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος κάτι που δείχνει ότι θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους Ισπανούς.