Εύκολο έργο είχε η ΑΕΚ η οποία επικράτησε άνετα με 102-85 του Προμηθέα Πατρών, στη «Sunel Arena» στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Greek Basket League.

Η Ένωση με τη νίκη αυτή έφτασε στο 14-4 και «κλείδωσε» ουσιαστικά την τρίτη θέση της κανονικής περιόδου.

Για την ΑΕΚ ο Λούκας Λεκαβίτσους έκανε μια από τις καλύτερες του εμφανίσεις με 16 πόντους και 5 ασίστ και καθοδήγησε την επίθεση της ομάδας του. Από κοντά σε απόδοση οι Γκρέι (19π, 5ρ) και Νάναλι (16π).

Από την ομάδα της Πάτρας που έπεσε στο 6-12 καλύτεροι παίκτες ήταν οι Χάρις (21π), Γκραντ (19π, 7ας), Τάκερ (17π) και Κόλεμαν (12π, 7ρ).

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 52-38, 77-57, 102-85