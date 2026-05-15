Νέους τριγμούς προκαλεί στη Νέα Αριστερά η παραίτηση του Αριστείδη Μπαλτά από το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, λίγες μόλις ώρες μετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ.

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα υπέβαλε την παραίτησή του με επιστολή στην οποία αφήνει σαφείς αιχμές για τη λειτουργία του Πολιτικού Γραφείου, κάνοντας λόγο για όργανο που, όπως υποστηρίζει, «δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του».

Οι «τρεις λόγοι» της παραίτησης

Στην επιστολή του, ο Αριστείδης Μπαλτάς δηλώνει ότι αποχωρεί «για τρεις λόγους», συνδέοντας την απόφασή του με τη συνολική λειτουργία του οργάνου αλλά και με τη διαρροή μιας «υποτιθέμενης είδησης» που τον περιλάμβανε ονομαστικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κ. Μπαλτάς εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου και φέρονταν να τον παρουσιάζουν να διαφοροποιείται από κινήσεις αποχώρησης, επιλέγοντας την παραμονή στη Νέα Αριστερά.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ζητά από το Πολιτικό Γραφείο να προχωρήσει σε διόρθωση της σχετικής «είδησης» και να κοινοποιηθεί η επιστολή του στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Δεύτερη αποχώρηση μέσα σε λίγες ώρες

Η παραίτηση Μπαλτά έρχεται σε μια ήδη φορτισμένη συγκυρία για τη Νέα Αριστερά, καθώς είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγκιούρ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ο βουλευτής Ροδόπης γνωστοποίησε την αποχώρησή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, εξέλιξη που μειώνει τη δύναμη της Νέας Αριστεράς στους 11 βουλευτές. Το κόμμα παραμένει πάνω από το όριο των 10 εδρών που απαιτούνται για τη διατήρηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας.