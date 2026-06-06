Αυτό το καλοκαίρι θέλεις να πας σε ένα μέρος, μακριά από πολυκοσμία… Να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, να καθαρίσει το μυαλό σου και να γευτείς μέχρι το μεδούλι τις διακοπές σου. Και αυτό το μέρος υπάρχει και είναι η Ψέριμος, το νησί που επιλέγεις όταν θέλεις να εξαφανιστείς για λίγο από τον χάρτη.

Ένας τόπος που μοιάζει με σκηνικό από παλιά ελληνική ταινία με τα λευκά σπιτάκια, τις χρυσές αμμουδιές της και την ηρεμία που απλώνεται σε όλο το νησί και είναι σχεδόν σαν να την ακούς. Εξάλλου, η Ψέριμος δεν έχει μεγάλους δρόμους, δεν έχει βιασύνη, έχει όμως μια σπάνια φιλοξενία που σε κάνει να νιώθεις ντόπιος από το πρώτο λεπτό. Απέχει μόλις λίγα λεπτά από την Κάλυμνο και την Κω και μπορεί να βρίσκεται στη «σκιά» των δύο δημοφιλών και μεγάλων νησιών, όμως, στην πραγματικότητα δεν έχει πολλά να ζηλέψει.

Διαθέτει έναν και μοναδικό οικισμό, ένα λιμάνι, ένα παντοπωλείο και έναν δρόμο. Αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να πάρεις μαζί σου, αφού είναι όλα τόσο κοντά μεταξύ τους, που τα γυρίζεις με τα πόδια. Ακόμα και στις παραλίες πηγαίνεις με τα πόδια. Η πιο κοντινή είναι τα Αυλάκια μπροστά από τον οικισμό αλλά αξίζει να εξερευνήσεις και τις υπόλοιπες που είναι πανέμορφες, όπως η Παναγιά η Γραφιώτισσα, το Βαθύ, η Ρούσσα, η Γλίστρα, κ.ά. Στα ανατολικά και βόρεια του νησιού υπάρχουν ναυάγια πλοίων που είναι τέλεια μέρη για εξερεύνηση για όσους φυσικά κάνουν καταδύσεις.

Ο καλύτερος τρόπος για να ταξιδέψεις στην Ψέριμο είναι με πλοίο από την Κάλυμνο με το δρομολόγιο να διαρκεί μόλις 20 λεπτά. Λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ των δύο λιμανιών, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι αρκετά φθηνά.

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