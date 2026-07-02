Από ένα προσεκτικά ετοιμασμένο σάντουιτς για την πτήση μέχρι ένα κουτί με αγαπημένες λιχουδιές από κάποια τοπική αγορά, το φαγητό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Ωστόσο, όταν έρχεται η στιγμή να περάσετε από τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου, για να επιβιβαστείτε στην πτήση σας, οι κανόνες δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαροι όσο θα περίμενε κανείς.

Τα τελευταία χρόνια, τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο επιβατών που επιβιβάζονται έχοντας μαζί τους από γκουρμέ πικνίκ μέχρι ολόκληρα γεύματα. Παρ’ όλα αυτά, η πραγματικότητα είναι ότι ορισμένα τρόφιμα εξακολουθούν να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν για τα υγρά, ακόμη κι αν δεν τα αντιλαμβανόμαστε ως τέτοια.

Ο βασικός κανόνας είναι απλός: τα περισσότερα στερεά τρόφιμα επιτρέπονται στη χειραποσκευή. Σάντουιτς, αρτοσκευάσματα, φρούτα, ξηροί καρποί, πατατάκια και συσκευασμένα σνακ μπορούν συνήθως να περάσουν χωρίς πρόβλημα από τον έλεγχο ασφαλείας.

Αντίθετα, τρόφιμα με ρευστή ή ημίρρευστη υφή αντιμετωπίζονται συχνά ως υγρά. Μέλι, σούπες, γιαούρτι, σάλτσες, μαρμελάδες, φυστικοβούτυρο ή ακόμη και ένα πλούσιο μαγειρευτό φαγητό με αρκετό ζωμό ενδέχεται να υπόκεινται στους περιορισμούς των υγρών, ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης.

Όπως αναφέρει το Conde Nast Traveller, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα τυριά. Οι σκληρές ποικιλίες μεταφέρονται συνήθως χωρίς περιορισμούς, όμως τα μαλακά τυριά, όπως Brie ή Camembert, συχνά ταξινομούνται ως πάστες και μπορεί να ελεγχθούν με διαφορετικά κριτήρια.

Οι έμπειροι ταξιδιώτες γνωρίζουν, επίσης, ότι η σωστή συσκευασία κάνει τη διαφορά. Τα σπιτικά γεύματα καλό είναι να τοποθετούνται σε διαφανή, αεροστεγή δοχεία, τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν τον έλεγχο. Αντίθετα, το αλουμινόχαρτο μπορεί να προκαλέσει επιπλέον ελέγχους, καθώς συχνά ενεργοποιεί τους ανιχνευτές ασφαλείας.

Αξίζει, επίσης, να θυμάστε ότι οι κανονισμοί δεν σταματούν στον έλεγχο του αεροδρομίου. Πολλές χώρες εφαρμόζουν αυστηρούς περιορισμούς στην εισαγωγή κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, σπόρων, φρούτων ή άλλων ζωικών και φυτικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι ένα τρόφιμο μπορεί να επιτραπεί στην πτήση, αλλά να απαγορεύεται κατά την άφιξη στον τελικό προορισμό.

Για όσους ταξιδεύουν με βρέφη, οι κανόνες είναι πιο ευέλικτοι. Παιδικές τροφές, αποστειρωμένο νερό και μητρικό γάλα επιτρέπονται σε μεγαλύτερες ποσότητες από τα συνήθη όρια, καθώς θεωρούνται απαραίτητα για τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τελικά, η καλύτερη στρατηγική είναι η απλότητα: επιλέξτε πρακτικά, στερεά σνακ, συσκευάστε τα προσεκτικά και ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τους κανονισμούς του αεροδρομίου και της χώρας προορισμού.