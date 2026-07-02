Είναι ένας από τους πιο καθηλωτικούς και ανέγγιχτους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας, χτισμένος αμφιθεατρικά πάνω σε μια απόκρημνη και απομονωμένη βουνοκορφή. Ο λόγος για την Όλυμπο στην Κάρπαθο που η φήμη της έχει περάσει τα σύνορα της χώρας.

Ο οικισμός λόγω της μακροχρόνιας γεωγραφικής απομόνωσης, έχει καταφέρει να διατηρήσει αναλλοίωτη την πολιτιστική του κληρονομιά, αποτελώντας ένα ζωντανό λαογραφικό μουσείο όπου οι γυναίκες φορούν ακόμα καθημερινά τις παραδοσιακές τους φορεσιές και οι κάτοικοι μιλούν μια ιδιαίτερη ντόπια διάλεκτο με αρχαϊκές ρίζες. Το μοναδικό αυτό «κάστρο» της παράδοσης, με τα λευκά σπιτάκια, τους ανεμόμυλους και τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια, γοητεύει κάθε επισκέπτη, προσφέροντας μια σπάνια και αυθεντική εμπειρία που μοιάζει με αληθινό ταξίδι πίσω στον χρόνο.

Η Όλυμπος στην Κάρπαθο είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα χωριά που θα συναντήσει κανείς στα Δωδεκάνησα -και όχι μόνο. Φωλιασμένο μεταξύ δύο βουνοκορφών σε υψόμετρο 310 μέτρων, το χωριό επιλέχθηκε όταν οι κάτοικοι του νησιού αναζητούσαν ένα πιο ασφαλές και δύσβατο μέρος προκειμένου να σωθούν από τις επιδρομές των πειρατών, αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τους παραλιακούς οικισμούς για πιο δυσπρόσιτα ορεινά μέρη.

Το χωριό και οι κάτοικοί του ήταν αποκομμένοι από το υπόλοιπο νησί μέχρι και την δεκαετία του ’80, καθώς ο δρόμος που οδηγούσε σε αυτό ήταν αρκετά δύσβατος και δεν ευνοούσε ιδιαιτέρως τις μετακινήσεις. Μέχρι τότε, μάλιστα, η όποια επικοινωνία μπορούσαν να έχουν οι κάτοικοί του με την Κάρπαθο, πραγματοποιούνταν μέσω θαλάσσης, από το λιμάνι του Διαφανίου. Σε αυτό το γεγονός ίσως και να οφείλεται η ιδιόμορφη πολιτιστική παράδοση του χωριού που παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα.

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