Για μία ακόμη ημέρα, τη σημερινή διατηρούνται οι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Σταδιακά, όμως, η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί και τη θέση της θα πάρει η έντονη αστάθεια, κυρίως στα ορεινά, με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες έως και το Σάββατο.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει το Σαββατοκύριακο καθώς τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, ιδιαίτερα την Κυριακή, όταν θα φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Έτσι θα περιορίσουν την αστάθεια, θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε πιο ήπια επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Η αναβάθμιση του πυρομετεωρολογικού κινδύνου, σε ορισμένες περιοχές, θα είναι στην Κατηγορία Κινδύνου 4 (πολύ υψηλή).

Σήμερα η ημέρα ξεκινά με λίγα μετεωρολογικά φαινόμενα στη Μακεδονία. Προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν περισσότερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, και θα εκδηλωθούν μπόρες από τη Θράκη έως και την Πελοπόννησο. Καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου ιδιαίτερα στα βόρεια και βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Τα μελτέμια έχουν περιοριστεί σημαντικά και μόνο στα νότια τμήματα του Αιγαίου θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά έως και τα 6 μποφόρ. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στα ανατολικά θα επικρατήσουν ασθενείς άνεμοι, γεγονός που θα επιτρέψει στη ζέστη να επιμείνει κυρίως στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθεί μικρή πτώση, με τις μέγιστες να κυμαίνονται κοντά στους 34 με 36 βαθμούς.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα επεκταθεί νοτιότερα. Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία και στη συνέχεια, από τις μεσημβρινές ώρες, μπόρες και καταιγίδες θα απασχολήσουν μεγάλο μέρος του ηπειρωτικού κορμού.

Ενώ υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες και στα βόρεια ορεινά του νομού Αττικής γύρω από την Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στα ορεινά της Πίνδου, της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε πεδινά τμήματα της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι μόνο στα νοτιοανατολικά, όπου θα φτάνουν τα 6 και προς το Καστελλόριζο τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα και στα ηπειρωτικά θα παραμείνουν γενικά ασθενείς.

Το Σάββατο θα διατηρηθεί η αστάθεια, με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Η ημέρα θα ξεκινήσει με φαινόμενα στα ανατολικά και, προς το μεσημέρι, η αστάθεια θα επικεντρωθεί στα νότια και ανατολικά ηπειρωτικά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, καθώς και στο Ιόνιο, με έμφαση στην Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις. Πιο περιορισμένες μπόρες θα εκδηλωθούν στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη θα αρχίσουν να ενισχύονται στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το βράδυ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Παράλληλα, όμως, θα διατηρήσουν ένα πιο δροσερό περιβάλλον, κυρίως στα ανατολικά, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 32 με 34 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσουν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, με την περαιτέρω ενίσχυση του βοριά, η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο. Η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγα φαινόμενα στα ανατολικά, ενώ το μεσημέρι θα επιμείνουν μόνο τοπικές μπόρες στα ανατολικά και λίγες καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου θα επικρατούν άνεμοι 7 μποφόρ. Παράλληλα, στα ανατολικά ηπειρωτικά, από την Εύβοια έως και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, θα πνέουν πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα ρίξουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία στις ανατολικές περιοχές. Αντίθετα, στα δυτικά, λόγω του καταβατικού χαρακτήρα των ανέμων, η θερμοκρασία θα φτάνει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και τη Δευτέρα, με περιορισμένη αστάθεια, ισχυρούς βοριάδες και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά, ή και λίγο χαμηλότερες, για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται για σήμερα, Πέμπτη 2/7. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος όμως το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Παρασκευή 1/7

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 04-07-2026 τοπικές βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση.

Την Κυριακή 05-07-2026 γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Ενίσχυση των βορείων ανέμων, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.