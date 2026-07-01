Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού προβλέπει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιώντας ότι μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών ακολουθεί περίοδος αστάθειας με καταιγίδες, οι οποίες θα κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα της Τετάρτης και θα ενταθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Όπως εξήγησε, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας οφείλονται κυρίως στη γεωγραφική τους θέση.

«Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως οι 39,3 βαθμοί που καταγράφηκαν στο Ηλιόλουστο Κιλκίς, εμφανίζονται σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές, μακριά από την επίδραση της θάλασσας.

Παράλληλα, οι περιοχές αυτές επηρεάζονται περισσότερο από τη θερμή αέρια μάζα που εκτείνεται προς τα βόρεια Βαλκάνια. Αντίθετα, στα νοτιότερα τμήματα της χώρας η παρουσία της θάλασσας και τα μελτέμια συγκρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλότερα επίπεδα», ανέφερε.

Γιατί αλλάζει ο καιρός

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξήγησε ότι πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη κυριαρχεί ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων, το οποίο συνεχίζει να μεταφέρει πολύ θερμές αέριες μάζες από την Αφρική προς την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Γαλλία και ακόμη βορειότερες περιοχές της Ευρώπης.

Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά αυτού του συστήματος, γεγονός που επιτρέπει την είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών, οι οποίες σε συνδυασμό με τα μελτέμια ευνοούν την εκδήλωση έντονης αστάθειας.

«Στη χώρα μας θα επικρατήσει ένας συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρής αστάθειας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά», σημείωσε ο μετεωρολόγος.

Πού αναμένονται καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα της Τετάρτης κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και περιοχές στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Η αστάθεια θα κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν οι καταιγίδες αναμένεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και κατά τόπους αυξημένη ένταση.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν στους πολίτες να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις, καθώς οι συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν τοπικά μέσα στις επόμενες ώρες.