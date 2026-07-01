Με δύο γκολ του Ζαφείρη και από ένα των Μύθου και Πέλκα, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τη Μπέβερεν στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι μετά την έναρξη της προετοιμασίας.

Στο πρώτο του ματς, έστω φιλικό, με τον Αλέσιο Λίγο στον πάγκο, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν δυνατά, πήραν τον έλεγχο, είχαν ευκαιρίες με Καμαρά, Μπαταούλα και τελικά άνοιξαν το σκορ με την κοντινή κεφαλιά του Μύθου μετά το κόρνερ του Κωνσταντέλια.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού και δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για να πετύχουν κι άλλο γκολ, στο 41′ όμως δέχθηκαν την ισοφάριση από το πλασέ του Σαγιάλα μετά την πάσα του Λοκέσα.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-1 καθώς ο Μπέρδος στάθηκε άτυχος στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι με πλασέ και στο δεύτερο ο Λίσι άλλαξε την 11άδα, με την εικόνα της ομάδας του να παραμένει ίδια.

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, έφτιαχνε φάσεις και στο 53′ έκανε το 2-1 με τον Ζαφείρη που έκλεψε τη μπάλα από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και πλάσαρε στην κενή εστία, για να ακολουθήσει το 3-1 στο 62′ ξανά από τον Ζαφείρη, έπειτα από νέο λάθος της άμυνας.

Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στο 87′ με πλασέ του Πέλκα μετά την ασίστ του Ζαφείρη.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Κοσίδης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπαλντέ, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος, Μύθου.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι: Γκουγκεσασβίλι (68’ Μονασττηρλής), Λύρατζης, Κωττάς, Θυμιάνης, Ντούνγκα, Σαρρής, Ζαφείρης, Τσάλοβ (82’ Μπαλντέ), Γκόμες, Πέλκας, Ζίβκοβιτς.