Νέα στοιχεία για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έρχονται στο φως, καθώς οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το κτίριο κατέρρευσε, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις εργασίες εκσκαφής που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό οικόπεδο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή Live News, στη δικογραφία περιλαμβάνεται μήνυμα που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί λίγες ώρες πριν από την κατάρρευση του κτιρίου.

Το μήνυμα που εξετάζουν οι ερευνητές

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, στις 08:45 το πρωί της ημέρας του περιστατικού, ένας από τους μηχανικούς που επέβλεπαν το έργο έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, αναφέροντας:

«Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Το συγκεκριμένο μήνυμα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς ο όρος «ντουλάπι» χρησιμοποιείται στην τεχνική ορολογία για το κιβώτιο αντιστήριξης που τοποθετείται κατά τη διάρκεια εκσκαφών, προκειμένου να στηρίζονται τα πρανή και να αποτρέπεται η υποχώρηση του εδάφους.

Οι εκτιμήσεις για τη διαρροή και την αντιστήριξη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσίασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η αναφορά σε «διαρροή» ενδέχεται να αφορά την παρουσία λυμάτων, τα οποία πιθανόν είχαν καταστήσει το υπέδαφος ακόμη πιο ασταθές.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη πραγματοποιηθεί εκτεταμένη εκσκαφή, δεν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Όπως επισημάνθηκε, σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται η άμεση τοποθέτηση συστημάτων στήριξης και, όπου χρειάζεται, η δημιουργία φραγμάτων με σκυρόδεμα ταχείας πήξης ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του εδάφους.

Στο επίκεντρο οι ευθύνες των μηχανικών

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνει δεκάδες καταθέσεις και πλήθος τεχνικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορούμενοι είναι οι επιβλέποντες μηχανικοί, ενώ δεν έχουν αποδοθεί κατηγορίες στους εργαζόμενους του εργοταξίου. Οι μηχανικοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους ότι οι εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης πραγματοποιούνταν σταδιακά.

Ωστόσο, τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, μεταξύ αυτών και το επίμαχο μήνυμα, αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως ενδείξεις κινδύνου και αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας.