Τουρκικό ιστιοπλοϊκό που έτυχε να περνάει ανοιχτά της Βουλιαγμένης έσωσε τους επιβαίνοντες στο σκάφος που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ένας από τους επιβάτες, ο Σπύρος, είπε στο Star: «Είχαμε πάει στην πλώρη και περιμέναμε. Είχε παντού φωτιά πίσω. Ήρθε ένα τουρκικό ιστιοπλοϊκό, είπε “ελάτε σε εμάς γρήγορα”».

«Το σκάφος καιγόταν δύο με τρεις ώρες. Την ώρα που ήρθαν ήταν πολύ αργά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Με τη σειρά του, ο καπετάνιος ανέφερε: «Το σκάφος κατέβαζε ταχύτητα. Κάνω κράτει τις μηχανές και πάω να ανοίξω το κουτί της μηχανής. Πετιέται καπνός. Έκανα κατάσβεση με έξι πυροσβεστήρες, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Αίτια εκτιμώ πως ήταν κάποιο καλώδιο, βραχυκύκλωμα. Ανέβηκα κι εγώ στο ιστιοπλοϊκό για να σωθώ».

Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε σκάφος του Λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τους επιβαίνοντες, ενώ πλωτό της Πυροσβεστικής προχώρησε στην κατάσβεση.

Σημειώνεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διαχείριση του περιστατικού στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην οποία έλαβαν μέρος δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια καθώς και δύο ναυαγοσωστικά σκάφη.

Τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική φωτιά στο σκάφος παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται εξονυχιστικά από τις αρμόδιες αρχές.