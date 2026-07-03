Ώρες αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, κοντά στις Φλέβες, όταν πολυτελές ταχύπλοο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και τελικά βυθίστηκε.



Παρά την άμεση και γιγαντιαία κινητοποίηση των λιμενικών και πυροσβεστικών αρχών, το σκάφος παραδόθηκε ολοσχερώς στη φωτιά και τελικά βυθίστηκε στα ανοιχτά, αφήνοντας πίσω του ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού που σκέπασε τον ουρανό της Αττικής.



Δραματική διάσωση τεσσάρων ατόμων



Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, ένας 63χρονος κυβερνήτης και τρεις νεαροί ηλικίας 22 ετών. Η τύχη τους φάνηκε με το μέρος τους, καθώς παραπλέον ιστιοφόρο βρέθηκε αμέσως στο σημείο και κατάφερε να τους περισυλλέξει σώους και αβλαβείς προτού η φωτιά επεκταθεί στο κατάστρωμα.

Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με πλωτό μέσο στο Λιμενικό Τμήμα της Παλαιάς Φώκαιας, όπου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ αλλά καλά στην υγεία τους.

Γιγαντιαία επιχείρηση στο σημείο



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διαχείριση του περιστατικού στήθηκε άμεσα μια μεγάλη επιχείρηση στην οποία έλαβαν μέρος δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια καθώς και δύο ναυαγοσωστικά σκάφη.



Τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική φωτιά στο ταχύπλοο παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται εξονυχιστικά από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε βίντεο με την στιγμή της φωτιάς και της κατάσβεσης στο σκάφος: