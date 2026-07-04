Κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα τεθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.



Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε 30 έτη και προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης, για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα δέκα ετών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.