Iσχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα, αναστάτωσε τους κατοίκους που πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, με τις αστυνομικές αρχές να ξεκινούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στην περιοχή της Ευαγγελιστρίας και συγκεκριμένα στην οδό 25ης Μαρτίου, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο και μεγάλες υλικές ζημιές.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη φονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι είχαν τοποθετήσει εμπρηστικό μηχανισμό στην κατοικία της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα.

Από τις δύο εκρήξεις που ακολούθησαν έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η ίδια και ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, τα περιστατικά με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία τριετία έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 150 συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με επιθέσεις με γκαζάκια, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου.

Οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι στον δρόμο

Όπως περιέγραψαν κάτοικοι της περιοχής στο ilialive.gr, η ένταση της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που αρχικά πίστεψαν πως είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Πολλοί εκτίμησαν ότι κάποιο βαρύ όχημα είχε προσκρούσει σε κτίριο, καθώς στην παρακείμενη οδό Ευαγγελιστρίας έχουν καταγραφεί κατά καιρούς αρκετά τροχαία.

Όταν όμως βγήκαν έξω για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί, αντίκρισαν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Η είσοδος της πολυκατοικίας είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ οι ζημιές που είχαν προκληθεί από την έκρηξη παρέπεμπαν, όπως περιέγραφαν χαρακτηριστικά, σε εικόνες βομβαρδισμένου τοπίου.

Τρία γκαζάκια και δοχείο με βενζίνη

Από τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας προκύπτει ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό αποτελούμενο από τρία γκαζάκια και ένα δοχείο με βενζίνη, τα οποία είχαν τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια τόσο στη συγκεκριμένη πολυκατοικία όσο και σε γειτονικά κτίρια.

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς κανένας από τους ενοίκους δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή κοντά στην είσοδο.

Στο μικροσκόπιο κάμερες και πιθανά κίνητρα

Αμέσως μετά την επίθεση, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή, ξεκινώντας τη συλλογή στοιχείων.

Πρώτη προτεραιότητα των ερευνητών είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών πριν ή μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν η συγκεκριμένη επίθεση συνδέεται με άλλα πρόσφατα περιστατικά ή αν πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια με συγκεκριμένο υπόβαθρο. Μεταξύ των σεναρίων που διερευνώνται είναι και το ενδεχόμενο η έκρηξη να αποτελεί πράξη αντεκδίκησης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να εξακριβωθούν τόσο τα κίνητρα όσο και ο ακριβής τρόπος δράσης τους.