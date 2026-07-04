Μετά το φιλικό με την Μπέβερεν, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1, σήμερα (15:30) ο Αλέσιο Λίσι, θα έχει μια νέα ευκαιρία για να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα στην δεύτερη φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο την Βέστερλο.

Μάλιστα ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να δείξει τις προθέσεις του και για τα παιδιά της Ακαδημίας και σε ποια από αυτά θα μπορεί να υπολογίζει για τη νέα σεζόν.

Η σημερινή αντίπαλος του ΠΑΟΚ η Βέστερλο πέρσι τερμάτισε στην 9η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα του Βελγίου.

Από εκεί και πέρα, ο Φεντόρ Τσάλοφ που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο μετά τον τραυματισμό στο φιλικό με την Μπέβερεν την περασμένη Τετάρτη θα υποβληθεί σε εξετάσεις ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του.

Όπως σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις.