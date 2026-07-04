Τις δυνάμεις του απέναντι στον Άγιαξ θα μετρήσει σήμερα (18:00, ΣΚΑΪ) ο Παναθηναϊκός στο Έρμελο της Ολλανδίας.

Οι «πράσινοι» στο πρώτο τους φιλικό παιχνίδι επικράτησαν με 4-0 της Χέλμοντ Σπορ και τώρα απέναντι στον δυνατό Άγιαξ ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα για τα όσα έχουν γίνει κατά την διάρκεια της προετοιμασίας.

Μετά το φιλικό με την ομάδα του Άμστερνταμ, ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει από την Ολλανδία για να επιστρέψει στην Αθήνα.

Το επόμενο φιλικό για τον Παναθηναϊκό θα είναι κόντρα στην Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο, στις 11 Ιουλίου, ενώ θα ακολουθήσει η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ραπίντ στη Βιέννη στις 15 Ιουλίου, πριν από τα παιχνίδια με την Πάκσι (23/7 και 30/7) για τα προκριματικά του Conference League.