4 Ιουλίου ημέρα σταθμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η μέρα που όλοι οι Έλληνες βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού.

Σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια ο «βασιλιάς» Ότο Ρεχάγκελ και τα παιδιά του οδήγησαν την Εθνική Ελλάδος στην κορυφή της Ευρώπης.

Το πειρατικό, με τον Άγγελο Χαριστέα να σκοράρει απέναντι στην Πορτογαλία έκανε όλο τον κόσμο να παραμιλά σηκώνοντας το τρόπαιο του EURO στον ουρανό του Ντα Λούζ της Λισαβώνας.

Η μεγάλη πορεία της «γαλανόλευκης»

Το EURO 2004, ήταν η δεύτερη συμμετοχή της Ελλάδας σε τελικά φάση μετά από το EURO 1980. Στην πρεμιέρα του τουρνουά στις 12 Ιουνίου 2004 η Ελλάδα ρίχνει στο καναβάτσο την διοργανώτρια Πορτογαλία επικρατώντας με 2-1.

Τέσσερις ημέρες αργότερα η «γαλανόλευκη» αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 με την Ισπανία, ενώ στο τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων ηττήθηκε με 2-1 από την Ρωσία, ωστόσο το γκολ που πέτυχε ήταν ικανό να της δώσει την πρόκριση για τους «8» του τουρνουά.

Γαλλία και Τσεχία

Αντίπαλος στα προημιτελικά η μεγάλη Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν, του Ανρί, του Τρεζεγκέ, του Βιεϊρά και του Μπαρτέζ. Μια σέντρα του Ζαγοράκη, μια κεφαλιά του Χαριστέα και 1-0 και φύγαμε για τα ημιτελικά.

Εκεί η Τσεχία. Το παιχνίδι στο 0-0, αλλά στα τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, από το κόρνερ του Τσιάρτα, ο Δέλλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ο τελικός είναι γεγονός.

Στον μεγάλο τελικό της 4ης Ιουλίου 2004 στο Ντα Λούζ ο Άγγελος Χαριστέας με μια κεφαλιά στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και όλους τους Έλληνες στον έβδομο ουρανό.

Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης!