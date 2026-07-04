Για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετοί έχουν την Πάτμο στο μυαλό τους ως έναν προορισμό για θρησκευτικό, κυρίως, τουρισμό. Όμως, φημίζεται και για τις υπέροχες παραλίες της. Μία από αυτές είναι η Πέτρα, με την ξεχωριστή ομορφιά που καθηλώνει τον επισκέπτη από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Με την «Καλικατσού», τον εμβληματικό βράχο που ορθώνεται σαν σιωπηλός φρουρός πάνω από την ακτή, η Πέτρα δεν είναι απλώς μια παραλία για κολύμπι. Είναι ένα σκηνικό γεμάτο θρύλους, κρυστάλλινα βαθιά νερά και μια απόκοσμη ηρεμία που σε προσκαλεί να αφεθείς στον ρυθμό της.

Με τη φαρδιά γλώσσα από άμμο και χαλικάκι να οδηγεί στο ακρωτήριο με τον επιβλητικό βράχο της Καλικατσούς, που σημαίνει θαλασσοπούλι λόγω των πουλιών που είχαν εκεί τις φωλιές τους και δίνει την αίσθηση ότι αναδύεται μέσα από τη θάλασσα, η Πέτρα θα σας εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, ο βράχος αυτός δεν έχει φιλοξενήσει μόνο θαλασσοπούλια αλλά και μοναχούς.

Μέχρι τον 14ο αιώνα αποτέλεσε ερημητήριο και πολλοί μοναχοί επέλεξαν το συγκεκριμένο βράχο για να ασκητέψουν. Ήταν αυτοί που σκάλισαν τα σκαλοπάτια και έφτιαξαν μία δεξαμενή νερού, τα οποία υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Η παραλία της Πέτρας ξεκινάει δεξιά του βράχου και είναι οργανωμένη με ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ μπορείτε να επιδοθείτε και σε θαλάσσια σπορ, αφού εδώ υπάρχουν υποδομές. Απέναντι υπάρχει η βραχονησίδα Τραγονήσι και πίσω από την παραλία μία μικρή λίμνη όπου συχνάζουν ερωδιοί, κύκνοι και αγριόπαπιες.

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