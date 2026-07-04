Αφήστε πίσω μαγιό, σαγιονάρες και πετσέτες παραλίες και ετοιμάστε βαλίτσες για layers, καθώς το νέο καλοκαιρινό travel trend στην Ευρώπη δεν αφορά τη ζέστη, αλλά τη διαφυγή από αυτήν.

Οι λεγόμενες «coolcations» κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, καθώς οι ταξιδιώτες στρέφονται προς βορειότερους -και σημαντικά πιο δροσερούς- προορισμούς, αναζητώντας καθαρό αέρα, πράσινα τοπία και θερμοκρασίες που δεν εξαντλούν.

Την ίδια στιγμή που η Ευρώπη δοκιμάζεται από αλλεπάλληλους καύσωνες και ρεκόρ θερμοκρασιών, η ανάγκη για πιο ήπιες καλοκαιρινές αποδράσεις γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Time Out και τα νέα δεδομένα του ταξιδιωτικού πρακτορείου Opodo, η αναζήτηση για ευρωπαϊκές «δροσερές» αποδράσεις έχει εκτοξευθεί αμέσως μετά τα πρόσφατα κύματα ζέστης, επιβεβαιώνοντας μια σαφή μετατόπιση στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις.

Το φαινόμενο των «coolcations» περιγράφει ακριβώς αυτή τη νέα τάση: διακοπές σε προορισμούς του Βορρά, όπου τα ζεστά βράδια αντικαθίστανται από δροσερό αεράκι, λίμνες, φιόρδ και πόλεις που κινούνται σε πιο αργούς, πιο ανάλαφρους καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Γκέτεμποργκ: Η ήρεμη πρωταγωνίστρια του Βορρά

Με μέσες θερμοκρασίες που κυμαίνονται γύρω στους 13- 21°C τον Αύγουστο, το Γκέτεμποργκ αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς της τάσης. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας συνδυάζει παραθαλάσσια αύρα, κανάλια και μια χαλαρή αστική ενέργεια που δύσκολα συναντά κανείς πιο νότια.

Από island hopping στο αρχιπέλαγος του νότου με ferry μέχρι στάσεις για cinnamon buns στη γραφική συνοικία Haga, το Γκέτεμποργκ μοιάζει φτιαγμένο για καλοκαίρια χωρίς καύσωνα -και αυτό αποτυπώνεται και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.

Στοκχόλμη: Καλοκαίρι ανάμεσα σε νησιά

Λίγο πιο ανατολικά, η Στοκχόλμη ακολουθεί στενά, με αντίστοιχα ήπιες θερμοκρασίες και σταθερά αυξανόμενη δημοφιλία. Χτισμένη πάνω σε 14 νησιά, η πόλη προσφέρει μια σχεδόν φυσική εγγύτητα στο νερό, που κάνει τη ζέστη εύκολα διαχειρίσιμη.

Από τη μεσαιωνική Gamla Stan μέχρι τις βουτιές στις λίμνες του Hellasgården και τις εξορμήσεις στο αρχιπέλαγος με τα δεκάδες νησιά, η σουηδική πρωτεύουσα συνδυάζει πολιτισμό και φύση με έναν τρόπο που μοιάζει ιδανικός για ένα πιο «δροσερό» καλοκαίρι.

Πέρα από τη Σκανδιναβία

Η τάση, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στη Σουηδία. Προορισμοί στην Ελβετία, τη Νορβηγία και την Αυστρία κερδίζουν, επίσης, έδαφος, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν εναλλακτικές στο κλασικό μεσογειακό καλοκαίρι.

Μεταξύ των κορυφαίων επιλογών συγκαταλέγονται η Ζυρίχη και η Γενεύη, το Όσλο, καθώς και τα αυστριακά Ίνσμπρουκ και Σάλτσμπουργκ -πόλεις όπου το καλοκαίρι σημαίνει καθαρός αέρας, νερό, βουνό και θερμοκρασίες που επιτρέπουν πραγματικά να απολαύσεις τον προορισμό.